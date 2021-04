Limit už splnila před pěti lety do Ria, kam ale nakonec neodcestovala, protože byla v národním pořadí až třetí. Nad letošní olympiádou opět visí otazník kvůli koronaviru, Horská se ale stejně jako ostatní sportovci dále připravuje na květnový evropský šampionát v Budapešti i olympijské hry.

Ve vodě jste začínala jako akvabela, ale nakonec jste skončila u bazénového plavání. Přineslo vám synchronizované plavání něco, co vám na začátku kariéry dávalo výhodu?

Myslím si, že ano. Při akvabelách je velmi důležitý cit pro vodu, který jsme trénovali hodně často. Později jsem ho mohla přenést právě do závodního plavání, takže v tom jsem měla proti ostatním určitě náskok.

Plavecké úspěchy jste sbírala už v juniorské kategorii a vše směřovalo k účasti na OH 2016. Splnila jste A limit, ale nakonec jste do Ria neodletěla. To musel být velký tlak na psychiku…

Upřímně, přemýšlela jsem o konci kariéry. Byla jsem tak blízko svému snu, který se nakonec rozplynul. Neviděla jsem důvod, proč bych měla pokračovat, když jsem si ten sen jednou nohou splnila a pak nic. Strašně mě to mrzelo, olympiádu jsem nesledovala. Skoro rok mi trvalo začít mít plavání zase ráda. Byla jsem v maturitním ročníku, tak jsem si řekla, že se soustředím na studium. Na tréninky jsem chodila v normálním režimu, ale nepřinášelo mi to radost. Pak jsem se dostala na univerziádu a po maturitě jsem se zase víc věnovala plavání, znovu mě to začalo bavit. Na univerziádě jsem neplavala špatně a našla jsem motivaci se o olympiádu znovu pokusit.

Od roku 2019 vás trénuje Petra Škábová, jaký spolu máte vztah? Jak vám její styl trénování vyhovuje?

Vztah máme dobrý. Za svoji kariéru jsem zjistila, že abych měla dobré výsledky, musím si s trenérem lidsky sednout a rozumět si s ním. To se mi s Petrou povedlo. Ze začátku jsem u ní trochu trpěla, než jsem si zvykla na její druh tréninku. Trénování u ní mi ale vyhovuje, máme dobře rozvržený týdenní plán, kdy vím, na co se každý trénink soustředíme.

Který svůj plavecký úspěch považujete za nejcennější? Je to splněný limit na olympijské hry 2021?

Asi ano, ale bude to až ve chvíli, kdy tam opravdu budu. Takže to bude spíš samotná účast na OH. Přece jen jednou už jsem limit zaplavala, a nakonec tam nedojela. Hodně si cením také šestého místa z mistrovství Evropy v krátkém bazénu v roce 2017.

Co vás po splnění limitu na OH nejvíc žene dopředu?

Splněním limitu to určitě nekončí. Chci v Tokiu zaplavat své nejlepší časy a třeba se s nimi dostat do olympijského semifinále.

Jak probíhá vaše příprava?

Díky udělené výjimce se mi příprava neliší od normálního režimu. Jediná změna je, že máme tréninky v jiných hodinách, což mi moc nevyhovuje. Ale jsem ráda za jakoukoli možnost se připravovat na olympiádu.

Autor: Jiří Nikodým