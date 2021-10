„Zdá se, že forma jde nahoru,“ hlásil 22letý plavec Slávie VŠ Plzeň po vítězství na trati 200 metrů motýlek.

Dá se tedy říct, že jste si domácí závody Plzeňské sprinty užíval?

Hodně, plaval jsem v domácím bazénu, kde jsem trénoval od dětských let. A to má vždycky svoje kouzlo, mám to tady hodně rád.

Plzeňský bazén si pochvalují i špičkoví čeští závodníci, třeba teď mistryně Barbora Seemanová. Čím to, že je takhle oblíbený?

On tohle pořádně nikdo neví… Je rychlý a to se vám vždycky plave dobře. Jinde je to horší. Je to asi tím, jak je postavený, jak se jeví dlouhý. V Plzni se plave rychle, proto je to oblíbené, nikdo s tím nemá problém.

Vy jste hned první den triumfoval na trati 200 m motýlek, takže spokojenost?

Byl jsem hodně spokojený. Závod byl divácky atraktivní, co jsem tak slyšel od kolegů a trenérů. Navíc jsem si zlepšil osobák, to se vždycky cení. Byl to rekord Plzeňských sprintů, což se taky počítá. Snad jen drobná kaňka, že mně o dvě desetiny utekl limit na mistrovství světa. To mě trošku zamrzelo, ale nijak se tím nestresuji.

Nedávno jste se velmi dobře ukázal i na Světovém poháru v Berlíně. Forma graduje?

Zdá se, že jo, protože tady jsem teď plaval ještě rychleji .

Jaké máte ambice směrem k mistrovství Evropy?

Tak to netuším. Já si neplánuji konkrétní výkony nebo umístění. Ale chci být co nejvýš, zkusit vyhrotit nějaké semifinále… Třeba na 200 metrů motýlek, to bude moje hlavní priorita.

Jak teď bude vypadat vaše závěrečná příprava?

V úvodu tam možná šoupneme ještě nějaké těžší tréninky, abych neztratil vytrvalost. A pak už budeme ladit, je to první vrchol sezony. Doufám, že vyladíme dobře.

Vrchol roku 2021, který dosud můžete hodnotit jako úspěšný?

Jasně, celý rok 2021 hodnotím velice kladně.

A když se podíváme do budoucnosti, sen o Paříži?

Chtěl bych se na olympiádu dostat. byl bych hodně happy, kdyby se to povedlo. Ale vždycky, když jsem takhle plánoval, tak se mi to vymstilo, takže cíle máme dané, ale nemluví se o nich, žádné hroty. (zs, vlj)