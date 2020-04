Domácí šampionát plavců se uskuteční příští rok. Důvodem je koronavirová pandemie, kvůli které jsou zavřeny bazény. Na rozdíl od jiných sportovišť vláda ještě nerozhodla, kdy bazény otevře.

„Určili jsme termín po velikonočních svátcích, kdy rozhodneme o mistrovstvích republiky. V případě, že by se bazény otevřely nejpozději do 1. června, tak by se domácí šampionáty uskutečnily,“ vysvětlil na svazovém webu místopředseda Českého svazu plaveckých sportů Petr Adamec.

Pořadatelství letošních šampionátů tak přechází do příští sezony.

„Mrzí mě to, protože kdyby letní sezona pokračovala, bylo letní mistrovství republiky mým jediným cílem. Podle původního plánu jsem na letní mistrovství ale jet neměla, protože jsem měla na tři měsíce odletět do Ameriky dělat plavčíka. Tuto letní sezonu jsem si chtěla od plavání trochu odpočinout. Když nevyšla Amerika, říkala jsem si, že snad letní mistrovství ČR vyjde a že bych se i těšila. Zrušilo se ale i to,“ litovala plavkyně Slávie VŠ Plzeň Kristýna Štemberová.

V současnosti se udržuje ve formě jen díky suché přípravě. „Pro plavce je tato situace těžká, protože trénink ve vodě nic nenahradí. Zatím nevíme, kdy se otevřou bazény. Ani jsem neslyšela, že by se to řešilo,“ řekla Štemberová.

Plavecký svaz má zatím jasno ve dvou věcech: o náhradním termínu březnového mistrovství ČR družstev a zimní sezoně. „Březnové finále republikového šampionátu družstev by se mělo uskutečnit 26. a 27. září v Pardubicích. Zimní sezona prozatím zůstává v platnosti podle původního plánu. Uvidíme, jaký bude další vývoj situace a podle toho budeme reagovat,“ uvedl Adamec.

Na mistrovství ČR družstev měla plzeňská Slávie patřit mezi favority. „Republika družstev byla mým jediným větším cílem letní sezony. Hodně mě mrzí, že se šampionát zrušil, protože jsme to měly s holkami docela dobře rozjeté,“ sdělila Štemberová.

Na rozplavání před mistrovstvím družstev bude potřebovat až měsíc a půl tréninku ve vodě.

„Pokud bude nějaký závod, tak těžko říct, jestli bude možné před šampionátem družstev otestovat formu, protože podzimní sezona je v krátkém bazénu, ale republika družstev je v dlouhém bazénu. Určitě by ale bylo dobré, aby byl nějaký závod před domácím šampionátem družstev,“ uzavřela dvacetiletá motýlkářka Kristýna Štemberová.