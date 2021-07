České golfistky začaly skvěle. Po prvním kole se vyhouply do čela mistrovství Evropy dámských týmů. Vedly o osm ran před výběrem Skotska.

Na hřišti Royal County Down Golf Clubu z roku 1889 nedaleko Belfastu se utkává dvacet šestičlenných národních výběrů amatérek. Jen osm jich postoupí do vyřazovacích bojů.

České barvy v Severním Irsku hájí také Tereza Koželuhová, hráčka klubu Greensgate Dýšina a druhá Češka na nedávném Tipsport Czech Ladies Open v Golf resortu Beroun z programu série Ladies European Tour.

„Český tým na Evropě je v optimálním věkovém složení. Pět hráček studuje a hraje golf na amerických univerzitách plus Tereza, která sice studuje doma, ale v zimě trénuje ve Španělsku. Pokud holkám sedne forma, mohou klidně bojovat o medaile i s golfovými velmocemi, jako je Švédsko, Německo, Anglie nebo Itálie,“ komentoval šance českého výběru Luboš Koželuh, otec Terezy a promotér berounského zastavení Ladies European Tour (LET).

V Berouně šlo přitom o hodně. Vedle vítězné trofeje a patřičné finanční prémie byla ve hře ještě poslední možnost protlačit se na olympiádu v Tokiu, případně si zajistit účast na podzimním Solheim Cupu (obdoba mužského Rider Cupu, což je jedna z nejsledovanějších sportovních událostí světa).

Koželuhová se v nabité konkurenci 130 hráček, vesměs profesionálek, z 25 zemí světa neztratila a probojovala se do finálového dne. Na scéně LET to byl pro 21letou hráčku čtvrtý cut v řadě.

Vítězství v Berouně nakonec slavila osmnáctiletá thajská golfistka Atthaya Thitikul. Koželuhová si s celkovým skóre -4 rány vybojovala 33. místo (71, 71 a finálové kolo za 70). A to ještě ve finále doplatila na ránu do greenu na 16. jamce, kde jí v rozletu zbrzdilo double bogey (dvě rány nad par jamky). I tak si Koželuhová dokázala oproti loňské účasti na turnaji polepšit o třicet míst, a přitom porazila plejádu vynikajících hráček včetně jistých účastnic olympiády v Tokiu.

„Já to mám vždycky tak, že jedna jamka nevyjde. Ale jsem spokojená, protože jsem doma potvrdila umístění z Itálie, “ připomněla Koželuhová výsledek z předchozího turnaje LET u Turína, kde rovněž prošla do finále a skončila na 35. místě.

Právě oba zmíněné výsledky zajistily plzeňské hráčce nominaci do českého výběru pro mistrovství Evropy. Tým tvoří ještě zkušená Sára Kousková, nejlepší Češka na turnaji v Berouně (dělené 17. místo) a nejlepší amatérka. Dále Jana Melichová, Tereza Melická, Hana Ryšková a Kristýna Frýdlová. Koželuhová je nejmladší členkou českého družstva.

Pro talentovanou hráčku jde nejspíš o poslední vystoupení s amatérským statutem. „Po evropském šampionátu plánuji přestupk profesionálkám a jako profesionálka bych měla startovat už v půlce července na Gant Ladies Open ve Finsku, což je další díl Ladies European Tour,“ oznámila Koželuhová.

Zároveň přemýšlí o startu v kvalifikační sérii srpnových turnajů v USA na americkou Ladies PGA. „Pokud to vyjde, chtěla bych hlavně sbírat zkušenosti s hřišti, kde se turnaje hrají, a také s tamními tropickými teplotami,“ konstatovala Tereza Koželuhová. „A určitě se chci soustředit na podzimní kvalifikační turnaje ve Španělsku pro Ladies European Tour,“ prozradila další plány.