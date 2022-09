Nové Veselí vás loni na úvod sezony v Plzni porazilo, trápilo vás i ve finále poháru. Je to neoblíbený soupeř?

Je tam plno mladých kluků, kteří mají obrovský potenciál. Každým zápasem se lepší, praktikují moderní styl. Je to nepříjemný soupeř.

Když se ve druhé půli soupeř dotáhl na rozdíl jediného gólu, vzali si trenéři time-out. Co při něm zaznělo?

Že musíme vydržet hrát svoji hru, proměňovat šance a víc se koncentrovat.

K trháku na 27:20 jste přispěl třemi góly v řadě i vy…

Já se na hřišti snažím nevnímat stav, do každé šance jdu naplno. Ať je to v první, nebo poslední minutě. Stav nerozhoduje.

Některé byly jako přes kopírák při spolupráci s Janem Stehlíkem. Nepřekvapilo vás, že soupeř neubránil?

Ono to vycházelo z přesilovkové situace, kterou normálně nehrajeme. Asi na to nebyli připravení a chvilku jim trvalo, než se s tím srovnali.

Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje porazili ve 4. kole extraligy na domácí palubovce Sokol Nové Veselí 33:25.Zdroj: Hynek Sladký

V jaké fázi zápasu jste si řekl, že je rozhodnuto?

Zhruba pět minut před koncem, když jsme si pořád udržovali náskok, tak už jsem si říkal, že to zvládneme.

Ze čtyř zápasů máte na kontě plný bodový zisk, je to ideální vstup do sezony?

Určitě lepší než minulý rok (úsměv). Před sezonou bychom to brali všemi deseti. Bylo to všechno s těžkými soupeři. Moc si toho vážíme.

Teď vám odpadl zápas s pražskou Duklou. Jak se to projeví na programu?

Abych pravdu řekl, jsme rádi, že si trošku odpočineme. Ale ještě uvidíme, jak zareagují trenéři, jestli přibudou nějaké tréninky.

Talent rozhodl proti Novému Veselí ve druhé půli šesti góly v řadě