Pistolářka Olympu Plzeň Veronika Schejbalová získala na halovém mistrovství Evropy juniorek v polské Vratislavi stříbrnou medaili. Devatenáctiletá česká střelkyně většinu finálového závodu vedla, ale o zlato ji připravila Němka Vanessa Seegerová.

„Druhé místo z mistrovství Evropy je zatím můj největší úspěch,“ těší Schejbalovou.

„Před šampionátem jsem cítila formu a že to dobře dopadne, ale na medaili jsem nemyslela,“ dodala.

Z kvalifikace 60 ran na 10 metrů postoupila ze šestého místa do finále na 24 ran. „Při větších závodech většinou nebývám nervózní, ale v Polsku jsem, nevím proč, byla nervózní. Dokázala jsem se s tím ale vypořádat a závod mě bavil. Věděla jsem, že střílím dobře, nekoukala jsem se na výsledek ani na počet bodů, aby mě to více neznervózňovalo,“ řekla Veronika Schejbalová.

Ve finále se přetahovala o první místo se Seegerovou. „Do finále jsem nešla už tak nervózní, protože kvalifikace dopadla dobře. Po prvních deseti ranách jsem vedla a chtěla to udržet, ale začala jsem být víc a víc nervózní a tím dělala chyby. Přesto jsem se snažila dělat maximum, nechybovat a odvádět svoji nejlepší práci,“ uvedla studentka posledního ročníku oboru grafický design na SOŠ obchodu, užitého umění a designu v Plzni.

Nakonec Schejbalová po souboji s německou střelkyní obsadila druhé místo.

Tento rok ji mimo jiné čeká mistrovství ČR v Plzni a v malorážce evropský šampionát v chorvatském Osijeku. „Doma si v základním závodě hodně věřím a ve finále se začíná odznovu. Na střelce je vyvíjen větší tlak, přijde spousta lidí. Málokdo umí ve finále zastřílet. U mě je to tak, že někdy se mi povede, ale někdy vůbec. V Osijeku na medaili úplně nemyslím, ale mohlo by to dopadnout dobře,“ svěřila se střelkyně plzeňského Olympu, za který závodí dva roky.

„Začínala jsem ve dvanácti letech s bratrem Pavlem v SSK Slovany,“ doplnila Veronika Schejbalová.

Její o dvě minuty starší dvojče Pavel je evropským mistrem ve sportovní střelbě družstva českých juniorských reprezentantů z loňského halového mistrovství Evropy. „Občas se o střelbě bavíme, ale neradíme si ve smyslu zkus tohle, protože ti to pomůže. Každý si musí najít to svoje,“ je přesvědčená svěřenkyně trenéra Martina Strnada.

Příští sezonu už bude závodit v kategorii žen. „Jednou bych chtěla střílet na olympiádě,“ prozradila svůj sen Veronika Schejbalová, medailistka z juniorského ME.