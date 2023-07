Sportovní střelci plzeňských klubů dali o sobě pozitivně vědět na Letních světových univerzitních hrách v čínském Chengdu. Matěj Rampula (Dukla Plzeň) vyhrál soutěž v rychlopalné pistoli na 25 metrů a Jiří Přívratský (Olymp Plzeň) skončil třetí ve své disciplíně třípolohová malorážka.

Matěj Rampula. | Foto: Markéta Štenclová

„Medaile si hodně vážím, protože je to moje zřejmě poslední takto vysoká univerzitní soutěž, které se mohu zúčastnit, jelikož příští rok v Německu nebude střelba na programu univerzitních her jako volitelný sport. Pak už budu moc starý. A že to vypadá, že nemám radost? Já mám radost, ale my střelci se musíme hlavně plně koncentrovat a emoce nemůžeme u střelby projevovat, musím dělat všechno naprosto precizně,“ uvedl Matěj Rampula.

Přívratský, který je českým vlajkonošem na univerziádě, měl smíšené pocity.

„Z medaile mám velkou radost, nemám ale radost ze svého dnešního výkonu, zvlášť ve finále. Není to úplně optimální. Závodím tady s novým střeleckým oblekem a nejsem si úplně jistý, jestli funguje tak, jak bych si představoval,“ řekl Jiří Přívratský.

Hry považuju za úspěšné, ale mrzí mě, střelba v týmové soutěži, říká Přívratský

Další zástupce Dukly Plzeň František Smetana byl osmý.

Přívratský a Smetana se dostali i do finále vzduchové pušky na 10 metrů. Prvně jmenovaný skončil pátý, ten druhý obsadil šesté místo.

„Já jsem sběratel šestých míst, jsem v takové konkurenci spokojený. Musím se přiznat, že ve chvíli, kdy jsem se dostal na nejvyšší příčky, tak jsem podlehl tlaku. Tyto situace ještě úplně nezvládám. Co se týká konkurence, tak Ind je úřadujícím mistrem světa,“ svěřil se František Smetana.

Univerziáda je vynikají zátěžový test, prohlásil český střelec Přívratský