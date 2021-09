Šampionát se koná v italských Dolomitech u jezera Lago di Molveno a o titulech krosových šampionů se bude rozhodovat v závodě o distancích 1,5 km plavání, 28 km cyklistiky na horském kole a 9 km běhu. „To jezero je krásný, navíc budeme závodit v horách, kde to mám moc ráda. Zase obléknu reprezentační dres, takže se moc těším,“ řekla před odjezdem do dějiště mistrovství Zemanová.

Členka Triatlonu Plzeň by si ráda v Dolomitech nadělila dárek ke svým nedávným jednačtyřicátým narozeninám. „Bylo by to hezký, ale hlavně chci mít v cíli pocit, že jsem v závodě odvedla všechno co šlo,“ podotkla.

Do Itálie zamířila Zemanová povzbuzená úspěchem v závodě světové série Xterra v Nizozemsku, v němž skončila druhá a navázala tak na třetí příčku z Xterra France.

Dějištěm nizozemského závodu byl ostrov Ameland u severního pobřeží Nizozemska. Na triatlonisty sice čekal závod na klasických distancích (1,5 - 36 - 10 km), ale na nezvyklém povrchu. Tratě cyklistiky a běhu vedly hlavně po písčitých dunách.

„Nikdy bych nevěřila, kolik sil stojí objet triatlon v písku. Bylo to peklo i zajímavá zkušenost. A pro mě hlavně druhé místo navíc po vyrovnaném výkonu s pozdější vítězkou Diede Diederiksovou. Odskočila mi až na šestadvacátém kilometru kola a pak už jsme si jely každá svůj závod,“ komentovala písečnou misi Zemanová.

Za domácí Diederiksovou zaostala česká reprezentantka o necelé tři minuty. Výborně zaplavala a vedle znovu parádního výkonu na kole i skvěle běžela. Na druhou příčku dosáhla Zemanová v čase 2:55:04 hodiny, o pět minut lepším, než měla třetí v pořadí Christine Verdoncková.

Ostřílená závodnice a nyní i trenérka si stříbrem z Nizozemska vyšperkovala už tak úspěšnou sezonu.

V té si Zemanová vedle zmíněných medailových úspěchů připsala mj. šestou příčku v nabitém závodě Xterra Czech v Prachaticích. Na domácím šampionátu Xterra v Praze skončila druhá za legendární Helenou Erbenovou Karáskovou a výborně zvládla i mistrovství Evropy Xterra v německém Zittau. Tady Zemanová jako druhá z Češek znovu za Karáskovou obsadila páté místo. A na pódium chce útočit i nyní v Itálii.