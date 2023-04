Nekompromisní stopku vystavil plzeňskému prvoligovému basketbalovému týmu suverénní Písek. Ten i třetí zápas čtvrtfinálové série hladce ovládl a může se tak připravovat na semifinále. Plzeňané podlehli v posledním zápasu sezony 60:94.

Basketbalisté Plzně (v bílém) nenašli za celou sezonu recept na Písek. Celkem prohráli všech pět zápasů. | Foto: Hynek Sladký

O výsledku třetího duelu začínalo být jasno už po první čtvrtině, po níž Písečtí vedli o 16 bodů. Ve zbytku utkání už postupně navyšovali skóre a v poklidu si došli pro postupové vítězství.

„Vstoupili jsme do zápasu koncentrovaně, i když v trochu mladší sestavě než jsme zvyklí. Kombinovali jsme obranu zónovou s osobní. Z počátku nám to pomohlo, když nám to otevřelo hodně střel, ale bohužel jsme nebyli střelecky tak úspěšní, jak bylo potřeba. Písek postupně přebíral kontrolu nad utkáním. Zároveň využíval naše laciné ztráty. Přesto bych je chtěl za výkon pochválit. U našich mladších hráčů byl vidět posun oproti předchozím zápasům, kdy se už tolik nebáli hrát. Dobré utkání odehrál Jakub Kojzar, který byl naším nejlepším střelcem," hodnotil duel trenér Lokomotivy Erik Eisman, který zároveň ocenil kvalitu soupeře.

„Chtěl bych pogratulovat trenérovi a hráčům Písku k postupu a jejich výkonům v celé sezoně. Přeju jim hodně štěstí do dalších bojů," dodal plzeňský kormidelník, jenž nastínil následující plány západočeského celku.

„Hráči dostanou měsíc volno. Od května budeme skládat tým na další sezonu. Možná dojde i ke změnám mimo hráčský kádr. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří nás podporovali celou sezonu," řekl na závěr kouč Lokomotivy.

Písek - Plzeň 94:60

Čtvrtiny: 27:11, 18:11, 27:22, 22:16. Sestava a body Plzně: Sůva 3, Jirák 10, Winter 3, Klička 6, Aušprunk 7, Vlášek 6, Baselides 6, Kojzar 12, Zeman 7, Froněk 0.

