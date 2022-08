Petržilková splnila cíl postupem do semifinále. Na ME obsadila osmnácté místo

Atletka Škody Plzeň Tereza Petržilková má za sebou úspěšnou premiéru v individuálním startu na velkém šampionátu pod širým nebem. Osmadvacetiletá čtvrtkařka na mistrovství Evropy v Mnichově postoupila z pondělního rozběhu do úterního semifinále. Do finálové osmičky se však už neprobojovala a na ME skončila osmnáctá.

Tereza Petržilková na mistrovství Evropy 2022. | Foto: ČAS/Soňa Maléterová