"Po úspešném mistrovství republiky určitě odlétám s vyšším sebevědomím. Po rostoucí výkonnosti a po nemoci jsem si potvrdila, že to ve mně pořád je. Proto věřím, že to bude v Istanbulu dobré," řekla Deníku devětadvacetiletá atletka.

Co budete považovat za úspěch?

Nerada předem věštím nějaké výsledky, protože halová čtvrtka je strašně nevyzpytatelná. Nicméně určitě bych ráda postoupila do semifinále. Budu se snažit zaběhnout co nejrychlejší čas, tedy na hranici 52 vteřin (halový rekord Petržilkové je 52,19 vteřin, pozn. aut.). Uvidíme, jak se to všechno sejde.

Už jste závodila v istanbulské hale?

Ne. Budu mít premiéru.

Hledala jste o ní informace?

Zběžně jsem viděla pár záběrů na sociálních sítích od atletů, kteří už do Istanbulu odletěli. Ale hodnotit halu budu až naživo (smích).

Kdy vás čeká první závod?

V pátek ráno jsou rozběhy, večer semifinále a v sobotu finále. V neděli poběžím štafetu.

Odlétáte ve středu, ale závod běžíte už v pátek. Je to pro vás dostatečný čas na aklimatizaci v prostředí?

Řekla bych tak akorát, ale klidně bych snesla být tam o den dřív. Myslím si ale, že to bude úplně v pohodě.

