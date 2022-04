Interobal prohrával před třetím zápasem v sérii 0:2 a nutně potřeboval uspět, pokud si chtěl prodloužit letošní sezonu.Plzeňský strážce svatyně dal o sobě vědět hned v prvním poločase, a to navíc zcela odlišným způsobem, než by se u brankáře čekalo.Vahalova střela ze strany hřiště skončila se štěstím v teplické brance, a poslala tak Plzeň do vedení.

„Snažím se vždy trefit branku, ale v posledních zápasech nám to tam příliš nelítá. Ve čtvrtek jsem měl instruktážní video na Youtube a povedlo se i s přispěním protihráče,“ řekl s úsměvem Ondřej Vahala.

Po srovnání Brazilce Felipinha se činil domácí Michal Štrait. Ten si vzal na starost dlouhou penaltu, z níž poslal balon nekompromisně k tyči.Po chybě v defenzivě Interobalu ale Tepličtí znovu srovnali a utkání musely nakonec rozhodnout pokutové kopy. Ty se protáhly nakonec hned na 11 sérií. Plzeňský brankář chytil celkově čtyři penalty, hlavní moment si ale přichystal na samotný závěr. Když už kopali všichni domácí hráči, postavil se právě Ondřej Vahala na značku pokutového kopu a se štěstím propálil gólmana Teplic.

„Chtěl jsem to dát pod břevno vedle tyče, ale úplně jsem to netrefil. Šlo to metr vedle. Nakonec to ale prošlo,“ popisoval Vahala.

Hned poté navíc lapil pokus Slepčíka a na plzeňské straně mohla propuknout vítězná radost.„Na penalty si věřím. Vždycky mi šly, takže jdu do toho s tím, že je chytím. Od toho tam jsem,“ pokračoval plzeňský gólman, jemuž udělali radost i fanoušci.„Je to fajn, když udělá tribuna takovou kulisu. Je to pak úplně jiný zápas a je to důvod, proč ten sport hrajeme, aby chodila plná hala,“ dodal Ondřej Vahala.

