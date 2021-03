S výše postaveným boxerem Václav Pejsar ještě neboxoval. Prvního dubna v Krasnodaru se šestatřicetiletý Plzeňan utká se světovou devítkou a ruskou jedničkou křížové váhy (do 90,7 kg) Aleksejem Papinem (12-1-0).

Václav Pejsar. | Foto: Deník/Veronika Zimová

Třiatřicetiletý Rus vyhrál jedenáct zápasů z dvanácti před limitem. Je držitelem mezinárodního boxerského pásu IBF. Porazil ho jen Ilunga Makabu, který je druhý ve světovém žebříčku. „Je to jeden z nejnebezpečnějších soupeřů v křížové váze. Favorit je on, ta role mi vyhovuje. Podobně jsem to měl, už když jsem jel do Ruska boxovat proti Kudrjašovovi. Všichni mě podceňovali a pak z toho byl zápas, jaký byl. Pojedu do Ruska překvapit,“ řekl serveru kaocko.cz Pejsar.