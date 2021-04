„Soupeř je tvrďák. V cizině lehkého soupeře už nedostanu, takže ze zahraničí přijdou nabídky na velký a těžký zápas. Papin je v žebříčku nejlépe postavený boxer, proti kterému budu boxovat,“ řekl Pejsar na YouTube.

Třiatřicetiletý Papin má skvělou bilanci 12-1, 11 KO. Šestatřicetiletý Pejsar (15-10, 13 KO) uvedl, že mu role outsidera vyhovuje. „Nesvazuje mě a necítím na sobě tlak, že musím vyhrát. Jdu si to užít, můžu překvapit a vím, že to v sobě mám. Chci si to užít se vším všudy, nejen zápas, ale celý humbuk kolem toho,“ prohlásil Václav Pejsar.