„Všichni věříme, že galavečer bude na podzim v září nebo v říjnu. Nikdo však neví, co v té době bude, ale já věřím, že situace už bude dobrá,“ říká pětatřicetiletý boxer křížové váhy.

Takže zatím se ani nevyjednává?

Není co vyjednávat, protože akce se dělat nemohou. Navíc jsou zavřené hranice, takže nemůžeme nikam cestovat a ani zatím nemůžeme vyjednávat s protistranou, abychom si sem někoho pozvali. Takže uvidíme, jestli bude umožněno sportovcům vycestovat.

Ve videu na sociální síti jste mluvil o více galavečerech…

Doufám, že bude tradiční galavečer 30. prosince v Praze v Lucerně, jak jsme zvyklí.

Stále platí, že byste pro oba galavečery chtěl zahraniční soupeře?

Otázka je, jestli bude umožněno pozvat si cizince. Chtěl bych někoho zvenku a v žebříčku výše postaveného, abych se v případě výhry posunul. U nás připadá v úvahu Vasil Ducár, jinak pro mě nemá přínos zápas s jiným českým boxerem, protože i když vyhraju, tak se v žebříčku nikam neposunu. Pokud bych ale prohrál, tak půjdu rapidně dolů.

Ve světovém žebříčku jste teď najednou klesl na 62. z 37. místa, i když se nekonají zápasy. Co se stalo?

To nikdo nevíme a jsme z toho zaražení. Zřejmě udělali nový systém bodování. Spousta kluků, kteří byli nahoře, spadli dolů. A naopak. Nevíme, jaký je ten nový systém a my, kteří jsme se propadli níž, jsme naštvaní a vadí nám to. Budu doufat, že se žebříček vrátí do té podoby, v jaké byl. Teď se nikde neboxuje, ale najednou během pauzy jsem spadl skoro o třicet míst. Bavili jsme se s trenérem, že je to jako kdyby ve fotbale najednou přebodovali tabulku a první tým by byl po koronavirové pauze pátý.

Splnil jsem si sen být v první padesátce, ale najednou v ní už nejsem a sen si mohu plnit znovu.

V čem je to ještě nepříjemné?

Od postavení v žebříčku se odvíjejí finance. Je to pro mě najednou ztráta tisíců eur, řekněme 10 až 15 tisíc eur. Nebudu si moct za zápas říct takovou sumu, jakou bych mohl požadovat, když jsem byl 37.

V srpnu vám bude 36 let. Mrzí vás pauza kvůli koronaviru i s ohledem na to, že už před sebou nemáte dlouhou kariéru v profesionálním ringu?

Jasně. Uvědomuji si, že mi není dvacet let a že nemám před sebou dalších dvacet let kariéry. Když to dobře dopadne, tak mě čeká ještě pět let kariéry a to jsem možná přestřelil. Můj sen je boxovat do čtyřiceti let. Čas letí a není ho tolik. Tato pauza mě štve, letos jsem ještě neboxoval, a když to dobře dopadne, tak tento rok bude jeden možná dva zápasy.

Jak trénujete?

Tréninkový plán jedu, jako by se téměř nic nedělo. Jen nemám sparingy a nechodím do bazénu. Když ale nejsou zápasy, tak sparing tolik nepotřebuju. Více běhám, trénuji indivduálně v Atom gymu, kde mám kruhové, boxerské a posilovací tréninky. Trénuji pořád stejně, abych byl připravený až někdo uspořádá akci a bude shánět boxery. Někteří boxeři netrénují, ale já chci být ve formě a schopný nastoupit do zápasu, jakmile skončí omezení. Musím se udržovat i kvůli mému věku, protože bych se zpět do formy dostával hodně dlouho.

Sparingy budete moct využít až 8. června s povolením akcí, v nichž dochází ke kontaktu sportovců?

Asi ano. Nevím, jak to přesně je. Teď nejsou skupinové tréninky. Připravuji se individuálně s trenérem.