Boxer Václav Pejsar prohrál na body bitvu o titul českého mistra ve váhové kategorii do 102 kilogramů. Osmatřicetiletý Plzeňan obhajoval pás pro šampiona po loňském vítězství nad Pavlem Šourem proti sedmadvacetiletému vyzyvateli Lukáši Fajkovi. Ten se s Pejsarem utkal v pražské Královce.

Nejlepší český boxer Vasil Ducár. | Foto: Deník/Radek Cihla

Pejsar sice poslal Fajka ve třetím kole k zemi a do počítání, ale zápas pokračoval až do posledního desátého kola. Rozhodčí určili vítězem strhující bitvy Lukáše Fajka 3:0 na body.

„Děkuji Lukášovi Fajkovi za zápas. Doufám, že jsme předvedli pěknou podívanou, pozvedli a ukázali, jak má vypadat český box. Lukášovi moc gratuluju, nebudu brečet, jsem dospělý chlap a mám spoustu zápasů za sebou. Výhry a prohry ke sportu patří, život jde dál. Lukáš je novou nastupující generací a do budoucna mu přeju jen to nejlepší,“ řekl Václav Pejsar vedle stojícímu Fajkovi.

Pro Pejsara to pravděpodobně byl poslední zápas mezi provazy s českým boxerem. „Už minulý rok, kdy jsem boxoval s Vasilem Ducárem, jsem říkal, že je posledním soupeřem z Čech, protože tady víceméně nemám s kým boxovat. Teď se objevil tento mladý kluk (Fajk, pozn. aut.), takže si s ním zaboxuji. Pak už se budu soustředit na venkovní zápasy. Ve svém věku už koukám i na finanční nabídku,“ uvedl Pejsar v rozhovoru pro Deník v minulém týdnu.

Fajk je absolutně netechnický boxer, tvrdí před vzájemným duelem Pejsar

V Královce se fanoušci boxu těšili ještě na jeden atraktivní duel, a to mezi obhájcem mistrovského titulu v křížové váze (do 90,7 kg) českou dvojkou Vasilem Ducárem z plzeňské stáje Patron Boxing a tuzemskou jedničkou, vyzyvatelem Viktorem Trushem.

Souboj Ducára s Trushem byl ukončen ve čtvrtém kole technickou remízou. Ducár totiž krvácel z tržné rány u pravého oka.

„Jsem naštvaný a zklamaný. První kolo jsem si říkal, že pohoda, mám to všechno pod kontrolou, ale ve druhém kole jsme se střetli hlavami a otevřel mi oko, hodně to začalo téct a neviděl jsem. Pak tam přišlo počítání, ani nevím, jak se to stalo. Potom jsem se do toho dostával, cítil jsem, že jsem lepší, dal jsem ho do počítání, ale asi to oko bylo takový, aby to rozhodčí ukončil, takže remíza. Budeme se muset potkat ještě jednou,“ citoval Ducára server kaocko.cz.

Boxer Šour ukončil kariéru českým titulem. Ducár vyhrál i pás WBC