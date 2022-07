Až do nedělní deváté rychlostní zkoušky byla v čele Bohemia rallye plzeňská posádka Václav Pech – Petr Uhel s vozem Ford Focus. Na záda se mu díval domácí favorit Jan Kopecký i talentovaný mladík Filip Mareš (oba Škoda Fabia Rally2 Evo. Ale v cíli ho postihla technická závada a musel odstoupit.

„Nás příjemně překvapuje, že jsme po tolika letech stále schopni jet na každém závodě s Honzou vyrovnaně. Zítra začínáme od nuly, půjdeme se na to vyspat a uvidíme, co nám přichystá počasí,“ říkal Václav Pech po prvním dnu.

I po první nedělní rychlostní zkoušce, kterou sice vyhrál Mareš, držel Václav Pech první místo. Dokonce zvýšil náskok na Kopeckého, ale měl porouchaný alternátor a do dalšího měřeného testu Krásná už plzeňský závodník nenastoupil.

Podívejte se jak fotbalisté Viktorie odložili míče a vyrazili do Alp na kolech

„Zadřela se nám kladka na motoru, přes kterou běží řemen alternátoru a vodní pumpy. To rozcupovalo řemen, a i když jsme se ho snažili vyměnit, protože jsme ho vezli s sebou, tak jsme zjistili, že kladka se netočí a dál by to nejelo,“ vysvětloval Václav Pech v České televizi.

Na Bohemce vyhrál podesáté v kariéře Jan Kopecký, kterému pomohl i defekt Filipa Mareše v závěru soutěže.