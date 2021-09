Až do 11. rychlostní zkoušky, kdy musel odstoupit pro technickou závadu na voze Ford Focus WRC. „Praskla klika na motoru, přestalo jít servo, a tím pádem nemazal motor. Tak jsem to chcípl a setrvačností dojel do cíle,“ popisoval Václav Pech. A doufá, že se motor nezadřel a bude poničený minimálně tak, aby mohl pokračovat v dalších závodech.

Na Barum Rallye tři z jedenácti odjetých měřených testů Pech dokonce vyhrál. „Jo, bylo to hezké, i když možná nejnáročnější závod, který jsme jeli. Především proto, že jsme startovali vzadu, ale chtěli jsme stačit čelu. Nechtěli jsme to jen tak odjet, bojovali jsme a docela to šlo,“ prohlásil obhájce českého titulu, který už je letos ze hry o celkové prvenství.

Plzeňská posádka Václav Pech s vozem Ford Focus WRC na trati rychlostní zkoušky Březina při 50. ročníku Barum Rallye, kterou nedokončil kvůli technické závadě.Zdroj: Jiří Hejtmánek

Přesto na populární Barumce proháněl i evropskou špičku, ještě po desáté erzetě byl čtvrtý celkově. „S výsledkem jsme byli hodně spokojení. A věřím, že bychom to v neděli ještě vylepšili, protože už nepršelo a neměli bychom to vzadu tak těžké,“ věřil si Pech a narážel na fakt, že podmínky v závěru startovního pole měli podstatně těžší než špička.

„Soupeři měli jinou trať. Zdaleka nebylo vytaháno tolik materiálu na cestu. My jsme museli víc improvizovat, čuchat, kde ještě bude bláto a kde už se auto chytne na pevném povrchu,“ popisoval Pech, ale připustil, že se mu i tak závodilo dobře. „Říkali jsme si s Petrem, že jsme se hezky svezli. Jezdecky jsme byli nadšení, šlo nám to. Ale výsledek nula,“ pousmál se trpce.

Problém viděl také v tom, že jel daleko víc rychlostních zkoušek ve tmě. „Za sucha by to asi nebyl takový handicap. Ale bylo po dešti a hůř se četlo, kde je vozovka mokrá. Bylo to náročnější,“ pokračoval Pech.

Je přesvědčený, že za příznivějších okolností by závod vypadal asi jinak, i když startoval hodně vzadu. „Ale byly tam dvě rychlostky, kde jsme dost ztratili,“ připustil Pech, ale víc litoval technických problémů, které zastavily posádku EuroOil teamu v této sezoně už potřetí. Předtím nedokončil Valašskou rallye ani Rallye Bohemia. I proto je v průběžném hodnocení domácích šampionátů až pátý.

„Jsme připravení bojovat dál, strašně chceme. Ale sráží nás takové závady, kterým nejsme schopni předcházet,“ litoval Pech, ale odmítá, že by šlo o daň za to, že závodí se starším vozem.

„Motor je po generální repasi, všechny komponenty jsou nové. Stejně jako byla hydraulika, která nám odešla na Bohemce. A přesto nevydrží…,“ na chvíli se odmlčel.

„A my teď nevíme, co můžeme v našich podmínkách udělat víc, abychom spolehlivost zlepšili. Používáme nové originální díly, ale přesto se to stane,“ kroutil hlavou 44letý jezdec.

Letos ho čekají ještě dva závody domácího šampionátu. Ten první v Pačejově (1.-3. října) a pak na listopad odložená Rallye Český Krumlov. „Na oba závody se těšíme,“ přiznal Pech, že ještě ani zdaleka neskládá zbraně.