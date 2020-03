Až teď odtajnila vůz, se kterým půjde do letošní sezony. A bude to Ford Focus WRC 06. „Až se mi tají dech,“ pronesl Václav Pech (na snímku), když oznamoval, s čím pojede český mistrák.

„Ford je moje srdeční záležitost. Vždycky jsem si přál absolvovat s takovým autem ještě aspoň jeden závod,“ vyznal se 43letý jezdec z Plzně.

„Asi to byl vrchol toho, co jsme mohli řídit. A nejde ani tak o rychlost, ale o zážitek z jízdy. Je to malinko jiné než ty novodobé R5,“ popisoval Pech.

Teď se jeho přání splní. Když se naskytla možnost mít Ford Focus WRC 06, se kterým dosud jezdil Jan Dohnal, využil ji a měl by s tímto vozem absolvovat celou sezonu mezinárodního mistrovství České republiky.

„Jak už to v takových případech často bývá, pomohla nám náhoda. Spojili jsme se s Honzou Dohnalem a jeho tým nám bude pomáhat i s přípravou auta,“ upřesnil.

Už od podzimu bylo jasné, že po třech letech skončí plzeňská posádka s Fordem Fiesta R5. „To je pravda,“ potvrdil teď Václav Pech.

„A tak jsme pokukovali, které auto bychom mohli osedlat. Dlouho bylo v kurzu nové VW Polo R5,“ přiznal zkušený závodník.

S VW Polo také absolvoval na konci loňského roku Setkání mistrů v Sosnové a Pražský rallyesprint.

„Auto se nám líbilo, ale hledali jsme i další variantu. Přece jen s fordem jsme byli už dřív spojení a existuje tam nějaké pouto,“ vysvětloval, proč nakonec zvolil Ford Focus WRC 06.

„A co mě potěšilo ze všeho úplně nejvíc, že Petr (spolujezdec Uhel) reagoval po prvním svezení úplně stejně jako já. I podle něho je tam daleko větší jistota jízdy, krásné svezení, nádherný pocit,“ popisoval Pech, který by i se starším typem auta rád větral pořadí na špici tabulky, ale v předsezonních prognózách je velmi opatrný.

„Pomalé to auto nebude, ale s nějakými hlubšími odhady musíme počkat až na první závody,“ nestaví si vzdušné zámky.

Ví, že především konkurence továrního týmu Škoda Motorsport se zkušeným Janem Kopeckým za volantem Fabie R5 je obrovská. Nezahálí ani další soupeři.

„Samozřejmě jsme závodníci a myslíme co nejvýš. Ale takhle už jdeme do sezony poněkolikáté po sobě, jenže soupeříme s továrním týmem, ta laťka je strašně vysoká. Myslet na to, že je porazíme, tak se pohybujeme v oblasti science fiction. My budeme spokojení, když budeme bojovat o nejlepší místo mezi soukromníky,“ naznačil Pech.

Je patrné, že se na návrat k vozu Ford Focus WRC, těší. Naposledy jel s podobným autem celou sezonu v roce 2005 a vyhrál domácí šampionát, rok předtím byl se stejným vozem druhý a v letech 2002 a 2003 také získal mistrovský titul.

„Řízení wéercéčka jsem nezapomněl, auto mi padlo velmi rychle do ruky. Ani jsem nepotřeboval moc kilometrů, abych se přesvědčil, že ho ovládám. Věřím, že to v plejádě vozů R5 bude i zpestření pro diváky. Zase se malinko odlišíme,“ usmál se plzeňský závodník.

„Ostré testy nás teprve čekají. Ale na první závod sezony budeme stoprocentně připravení,“ slíbil Václav Pech svým fanouškům. A i on sám dělá pro úspěšný průběh sezony maximum. „Od začátku roku chodím každé ráno do posilovny. Mám i trenéra, který mně dává do těla. A docela mě to chytlo, fyzicky se cítím mnohem lépe,“ pochvaloval si Pech.

Premiéru s novým vozem by měl absolvovat v květnu na Rallye Český Krumlov, protože první dva plánované závody šampionátu – březnová Valašská rallye i dubnová Rallye Šumava – byly odloženy. „Těší mě ale, že nebyly zrušeny. Oba závody by se měly uskutečnit, i když v pozdějším termínu,“ doplnil Václav Pech k aktuální situaci.