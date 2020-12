Velmi mile překvapený byl závodník rallye Václav Pech ze svého umístění v letošní anketě Sportovec roku. Elitní desítka sice ještě nezná přesné pořadí, slavnostní vyhlášení ankety, v níž hlasují téměř dvě stovky sportovních novinářů, bude až 22. prosince.

Ale jezdec plzeňského EuroOil teamu se minulý týden, pár dnů před svými 44. narozeninami, dozvěděl, že mu patří dvacátá příčka. Skončil jen pár bodů za hvězdnou tenistkou Karolinou Plíškovou. Až za ním jsou třeba skeletonistka Anna Fernstädtová, plavkyně Simona Kubová nebo golfista Ondřej Lieser, jenž zazářil na konci roku.

„Jsem mile překvapený, skoro až dojatý, že jsem se objevil mezi tak slavnými jmény,“ hlásil do telefonu nadšeně Václav Pech. „Poslal mi to jeden fanoušek. Já něco takového ani netušil. Myslel jsem si, že jako soutěžák v takové anketě vůbec nemám šanci,“ doplnil.

A co na to tedy říkáte?

Je to moc hezké. Beru to spíš jako ocenění celého motorsportu než jen sebe. Jsem rád, že novináři sledujou i rallye a můžeme být v takové elitní společnosti. Strašně jim děkuji za každý hlas.

Myslíte, že vám pomohlo, že jste po letech porazili tovární tým Škoda Motorsport?

To vůbec neumím říct, stali jsme se mistry republiky. Možná je to tím, že jsme byli víc na očích.

Zažil jste někdy podobný úspěch v této anketě?

Takhle na celorepublikové úrovni si to nepamatuji. Ale když jsme ještě jezdili i mistrovství střední Evropy, byli jsme vyhlášeni sportovci města Plzně.

Jaký je váš pohled na anketu Sportovec roku?

Když sleduju tu elitní desítku, tak mi to přijde velice férové, že je to podle zásluh. A většinou i vyhraje ten opravdu nejlepší sportovec.

Kdybyste měl možnost volit vy, koho byste zvolil za sportovce roku?

To je těžká volba. nemůžu říct, že sleduju všechny sporty, navíc je to těžko porovnatelné. Zvlášť v letošní zvláštní sezoně, kdy byla odložená i olympiáda.

Tak to zkusím jinak. Kdo je váš oblíbený sportovec?

Fandím hokejistovi Davidu Pastrňákovi. Myslím, že je to ten správný dříč, který se v NHL prosadil svojí pílí. Obdivuju i Evu Samkovou nebo Ester Ledeckou. To, že je úspěšná ve dvou disciplínách, je něco neskutečného. To je, jako bych já jezdil rallye i okruhy.

Jak je to vůbec s letošní sezonou rallye? Už je skončená nebo ještě bude Setkání mistrů v Sosnové?

Čekáme na definitivní rozhodnutí a doufáme, že bude. Mělo by se jet 18. a 19. prosince. Jsme přihlášení, i když už zároveň připravujeme auto (Ford Focus WRC) na příští sezonu. A máme naplánovanou s Petrem (spolujezdec Uhel) i fyzickou přípravu.