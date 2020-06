Z vítězství se v Sosnové radoval devatenáctiletý Petr Semerád (Škoda Fabia R5), který porazil druhého Vojtěcha Štajfa (Volkswagen Polo GTI R5) o 2,8 sekundy, třetí skončil Martin Vlček (Hyundai i20 R5).

Úřadující mistr republiky Jan Kopecký skončil po defektu ve druhé ze tří rychlostních zkoušek až v závěru startovního pole.

„O výsledek tentokrát až tolik nešlo. Hlavní bylo vyzkoušet si auto,“ hlásil i Václav Pech, který přiznal, že v závodním autě dlouho neseděl. „Naposledy při Pražském rallyesprintu, ale to se nedá brát jako plnohodnotný závod, takže poslední svezení bylo loni na Barumce. To je tři čtvrtě roku, taková pauza nikdy nebyla,“ pousmál se 43letý plzeňský jezdec na začátku rallyové sezony.

Ostrým startem české soutěžní sezony bude Bohemia rallye (10.-12. července).

Jaké bylo svezení v Sosnové?

Musím se přiznat, že jsem byl nervózní, protože jsem v závoďáku strašně dlouho neseděl, ani jsem netrénoval. Spíš jsem se ve firmě pohyboval ve větších autech – kamiony, náklaďáky, dodávky. Takže jsem možnost svézt se v Sosnové přivítal. I proto, že se jezdilo na autodromu, kde jsou všude kolem ochranné zóny a je tam menší možnost autu ublížit než na cestě mezi stromy. Podle toho jsme s Petrem k závodu i přistupovali.

To znamená, že jste před závodem ani netrénovali?

Vůbec, nemělo to smysl. Byl to první seznamovací test s focusem, jelo se na měřené časy, měli jsme i porovnání se soupeři. Teď bychom chtěli před Bohemkou absolvovat ještě jeden test. Pokud možno na suchu, protože mokré varianty jsme si vyzkoušeli v Sosnové.

A co vám to ukázalo?

Vyzkoušeli jsme si rozpis, který máme odstupňovaný podle převodovky. Focus je také pětikvalt, stejně jako fiesta. Takže se nic moc nemuselo měnit, předělávat. Potřebovali jsme vyzkoušet hranice auta, zjistit, jak se chová ve smyku, brzdy v krizových situacích. Časy zpočátku nebyly nejlepší, ale trošku mě to mrzelo, protože jsem si nemyslel, že jedeme tak pomalu. Na poslední erzetě jsme za to tedy zkusili vzít a těsně jsme ji vyhráli před tovární škodovkou Honzy Kopeckého. To nás potěšilo a hlavně nám to dalo naději, že budeme schopní auto dobře ovládat.

Podle vašeho vyprávění se zdá, že test splnil účel?

Jojo, po všech stránkách. Poznal jsem, jak auto v určitých situacích reaguje, mohl jsem si s ním zablbnout… To by při normální testu takhle dobře nešlo.

Hodnotit umístění nemá asi v téhle chvíli moc smysl?

To nemá vůbec. Přistoupil jsem k tomu tak, že se tam jedu auto naučit ovládat. Nechtěl jsem jet na časy a závodit. Účast v Sosnové tak hodnotím pozitivně.

Stačil jste po očku sledovat i konkurenci?

Jasně, že mě zajímalo, jakým stylem ostatní kluci jedou. Všechno jsme okoukli.

A jaké tedy budou vaše plány do sezony?

Samozřejmě, že bychom chtěli bojovat zase o co nejvyšší příčky, jako v předchozích letech. Proto závodíme a chceme vyhrávat. Ale konkurence bude letos obrovská, tovární tým zase představil novou škodovku. Ostatní taky zbrojili, čekám velký boj. Mělo by nás to všechny, i fanoušky, bavit.

Navíc bude program nahuštěný, pojede se méně závodů v kratším čase?

Dříve už také byl šampionát o pěti závodech, když to doplníme Setkáním mistrů v Sosnové a Pražským rallyesprintem, tak toho zase tak málo za půl roku nebude.

A co říkáte na to, že se končí Rallye Šumava Klatovy, vaším domovským závodem?

Klatovy v netradičním listopadovém termínu můžou být hodně zajímavé. Ale to samé se týká i Valašské rallye, která se normálně jezdí po zimě v pochmurném počasí, na trati bývají ještě zbytky posypu. Teď bude v srpnu, taky to bude úplně jiná soutěž. I to je zajímavé.