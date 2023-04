Všichni tři budou zítra na startu 57. ročníku Rallye Šumava Klatovy a bylo by obrovským překvapením, kdyby si vítězství odnesl někdo mimo tuto trojici. „Na Šumavě jedeme snad po pětadvacáté, ale vždycky vás může něco překvapit,“ hlásil před startem 46letý jezdec plzeňského EuroOil teamu Václav Pech, vedle něhož usedne do vozu Ford Focus WRC tradiční spolujezdec Petr Uhel.

Můžete říct, že na Valašské rallye vám vše vycházelo, když jste ji vyhráli?

Auto fungovalo perfektně. Ani my jsme neudělali žádnou závažnější chybu, i když něco by se tam nešlo. Jelo se v obrovském tempu a těžkých podmínkách. V každé zatáčce bylo hodně vytahaného bláta, klouzalo to. Nám se to z celé špičky povedlo ustát nejlépe ze všech.

Vyhráli jste o tři vteřiny před druhým v cíli Filipem Marešem. To je nicotný rozdíl, že?

Po 160 kilometrech ostré jízdy, která trvá dva dny, to je zanedbatelný rozdíl. Stejně tak jako ztráta 19 vteřin Honzy Kopeckého, který tam měl defekt a penalizaci. To není vůbec nic.

Teď už jste před startem domácí Rallye Šumava Klatovy, která se jede o dva týdny dříve než loni. Bude to mít nějaký vliv na trať, počasí?

Letos je celkově chladněji, každou chvíli poprchává, takže počítám s tím, že podmínky budou podobné jako na Valašsce. Ale je mi vcelku jedno, jaké bude počasí.

Takže v tomhle směru nečekáte žádné záludnosti?

Jediné, co bych nechtěl, aby byla jedna rychlostka suchá a další mokrá, protože by to byla velká loterie a závod bychom si neužívali. To potom zkoušíte různé varianty pneumatik…

Sledujete kvůli počasí hodně intenzivně předpověď?

Jasně. V našich soubojích na špici je tohle alfa a omega všeho. Každá pneumatika je speciální, funguje jen v určitém teplotním rozmezí a podmínkách. A protože jedeme s Honzou (Kopecký) a Filipem (Mareš) hrozně vyrovnaně, tak když se někomu nepovede volba gum, není šance ztrátu dohnat. Proto sledujeme počasí bedlivě is ohledem na charakter tratě.

Klíčové tedy opět bude neudělat vážnější chybu?

Ano. V souboji o medailové pozice se chyby neodpouští.

Loni jste na Šumavě ještě dvě erzety před koncem vedli, ale pak jste odstoupili, Vzpomínky tedy asi nejsou nejlepší?

Pojedeme tady možná po pětadvacáté, někdy se daří, jindy je to horší. Loni to bylo dobré jezdecky, ale nevydrželo auto. To k našemu sportu patří. Mrzelo to o to víc, že se tak stalo těsně před cílem. My věříme, že letos to bude lepší.

Může vás vůbec šumavská rallye po tolika startech ještě něčím překvapit?

Ona ta trať není pořád stejná, rychlostní zkoušky se obměňují, za poslední dobu hodně. Koukal jsem do programu a jedou se erzety, které ještě nikdy nebyly. Jen známý čínovský okruh zůstává, ale tam se nic nerozhodne. Šumava bez něho být nemůže, lidí tam bývá hodně. O ostatní rychlostkách nemůžeme říct, že bychom je nějak extra znali, vždycky se dá udělat chyba. Překvapit nás může cokoliv a právěv tom je rallye krásný sport.

