„Na Krumlově to byl krásný závod, v půlce druhé etapy jsme byli s Honzou od sebe osm vteřin, to je fantastické,“ vrátil se 46letý jezdec ještě jednou na jih Čech.

První dva závody domácího šampionátu na Valašsku i Šumavě posádka EuroOil teamu Václav Pech – Petr Uhel (Ford Focus WRC) vyhrála s těsným náskokem před obhájcem trofeje Janem Kopeckým (Škoda Fabia RS Rally2). Vedla i v tom třetím Rallye Český Krumlov, ale pak mu praskla poloosa a prvenství spadlo do klína největšímu soupeři. „Bylo to k naštvání, ale nechtěli jsme riskovat, abychom auto víc neponičili,“ vysvětloval Václav Pech v rozhovoru pro Deník.

Vůz už je po defektu na krumlovské rallye v pořádku?Jasně. To, že nám na Krumlově praskla poloosa, byla nešťastná náhoda. Je to díl, který má vydržet 1200 kilometrů… Přitom my s ním odjeli jen Valašku a Šumavu, to je něco málo přes 300 km, takže byla zhruba ve čtvrtině svojí životnosti. Nedovedu si to vysvětlit, jedu s autem pořád stejně (kroutí hlavou).

Takže spekulace, co se objevily na sociálních sítích, že s novějším autem by se vám to nestalo, neberete?

Ne, ten díl byl nový. Ono i to auto samotné je staré papírově a karoserií, všechno ostatní je nové. Něco podobného se nám kdysi stalo i na fiestě, na barumce nám praskla fungl nová poloosa. S tímhle autem se nám to za čtyři roky nestalo.

Poloosa měla vydržet ještě dva závody, litoval Pech odstoupení na Krumlově

S jakým plánem se postavíte na start v Hustopečích?Když jsem se díval na výsledky posledních dvou ročníků, tak jsme vyhráli v roce 2021 o 6,3 vteřiny před Honzou (Kopecký) a on nám to loni vrátil prakticky navlas stejným rozdílem (6,1 vteřiny). Doufám, že uděláme zase stejně hezký závod a pojdeme takhle vyrovnaně až do konce. Snad se nám vyhnou technické problémy.

Musíte se při tak vyrovnaných soubojích o to víc soustředit na každý detail?

Prosedím teď mnohem víc času u videa. Ne, že bych studoval svoji jízdu, ale spíš si všímám každých detailů na trati i kolem ní.

A při samotném závodě je to pak asi větší nápor na psychiku, že? Je potřeba absolutní koncentrace?

Rozhodují detaily, ať už v přípravě, nebo v tréninku. Jsme s Honzou oba natolik zkušení, že jsme schopní se připravit téměř stejně. A je úplně jedno, jestli je to mokrý závod nebo se jede na šotolině, na prachu. Naše souboje jsou neskutečně vyrovnané, nedokážu si to vysvětlit. Ale přál bych si, aby to pokračovalo i v Hustopečích.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Zrovna tady se jede často na šotolině…Přesně tak, nejvíc ze všech českých rallye. Obslužné cesty, které vedou mezi vinohrady, jsou hodně zaprášené, protože provoz tam je minimální. Z okolních polí je vytaháno hodně nečistot a prachu. Zvlášť při prvním průjezdu to hodně klouže, ale časem se vyjede stopa. Vizuálně to moc vidět není, ale v autě to cítíme, můžeme brzdit mnohem dál. Je potřeba mnohem větší dávka improvizace a právě tohle mě baví, je to pravá rallye. Velkou roli hrají i špioni, protože my už po tréninku na trať nesmíme a ta se přece jen časem malinko změní.

Ale pro diváky to musí být parádní podívaná a zážitek?

To je i pro nás (úsměv).

Jaké máte osobní vzpomínky na hustopečskou rallye?

Jenom ty nejlepší, i když jsme tam vypadli, vždycky rád vzpomínám. Rychlostky jsou atypické, pro nás trochu exotické, jede se mezi vinicemi, takové lány vinohradů z Čech neznáme. Mají jiný charakter než jsme zvyklí, cesty se nelogicky klikatí, kopírují soukromé pozemky. Musí se hodně improvizovat, ale právě to mě baví.

FOTO: Při absenci Pecha vyhrál plzeňskou rallye Štajf, Trněný dojel třetí

Nakolik je nepříjemné, že se celý závod odjede prakticky za 24 hodin?Ten nahuštěný program mi nevadí. Horší je, že se jede hodně dlouho do noci a ráno se brzy vstává. Navíc v kraji, kde je nejtepleji z celé republiky. To počasí unavuje a je strašně důležitý pitný režim. V Hustopečích je to možná náročnější než třídenní barumka. Jsem vždycky totálně vyplivnutý

Máte recept, jak rychle usnout?

Mám, dát si dvě plzeňské dvanáctky (úsměv). Ale tady to nefunguje, protože bych ráno nebyl střízlivý. Musím tu čtyřiadvacítku nějak vydržet. Paradoxně s přibývajícím věkem jsem schopný rozložit síly lépe, než když jsem byl mladší a v lepší fyzické kondici.

Budete zklamaný, když skončíte hůř než druhý?

Takhle bych to určitě nebral. Když všechno půjde tak, jak má a neudělám žádnou jezdeckou chybu a nebude žádný technický problém, měli bychom zase jet s Honzou o první flek. Ale v takovém souboji je jezdecká chyba strašně blízko a může se stát cokoliv.

Svědčí nadvláda vás dvou o vaší výjimečnosti?

(usměje se) Ježišmarjá, to nechci vůbec říkat. Aspoň já si tak nepřipadám.