Po výpadku na krumlovské rallye se vrátila posádka plzeňského EuroOil teamu Václav Pech – Petr Uhel (Ford Focus WRC) na vítěznou vlnu. Po vyrovnané bitvě o prvenství s Janem Kopeckým (Škoda Fabia RS Rally2) vyhrála o necelé tři vteřiny Agrotec Petronas rallye v okolí Hustopečí. „Bylo to neskutečné vyrovnané. Vždycky jeden z nás přitvrdil muziku a na další vložce mu to ten druhý vrátil. A takhle jsme to hrotili až do konce závodu,“ okomentoval Václav Pech po návratu do Plzně už třetí vítěznou bitvu s obhájcem mistrovského titulu.

Kopecký letos vyhrál pouze Rallye Český Krumlov, kterou 46letý plzeňský závodník nedokončil z prvního místa kvůli prasklé poloose. „Samozřejmě, že jsme nadšení, že Honzu štveme, že ho porážíme. Navíc je to po nádherném souboji,“ dodal Pech spokojeně. Další podnik mistrovství ČR ho čeká začátkem července přímo v jámě lvové, pojede se Rallye Bohemia.

Kdybyste měl vypíchnout jeden moment, který rozhodl o vašem vítězství?

Pomohlo nám, že na jedné rychlostce zapršelo. Oba jsme odstartovali za slunečného počasí, ale pak přišla totální průtrž mračen. Klasická letní bouřka, cákala voda o asfalt. Přitom jsme oba jeli na nejtvrdších pneumatikách, což je na mokru strašné. Mně se však nějakým způsobem povedlo udržet je zahřáté. Když to řeknu natvrdo, nepos… jsem se z toho. Tím, že jsem byl na tahu, jsem jel možná s o malinko větším rizikem a ono se to vyplatilo.

Mluvíme o předposlední zkoušce, kde jste si ale sám přidělal problémy?

Ano. Sice jsem věděl, že jedu rychle, ale na konci jsem udělal chybu. V jednom vracáku mně chcíplo auto. Ztratili jsme asi osm vteřin, takže jsme mysleli, že je hotovo. Ale nakonec jsme Honzovi (Kopecký) dali čtyři vteřiny my, on na té vodě jel opravdu pomalu a rozhodující náskok jsme získali my.

Dvakrát mu z nervozity zhasl motor. Pech přesto popáté vyhrál Rally Hustopeče

V měřeném testu předtím naopak Kopecký předskočil vás. Co se člověku v takové chvíli honí hlavou?Tušil jsem, že to může přijít. My jsme dotahovali náskok Honzy (Kopecký) z páteční noci, kdy jsme měli ztížené podmínky tím, že se vířil prach a my jeli hned minutu po něm, taková hustopečská klasika (trpký úsměv).

Ale zdá se, že sobotní šotolinové úseky vám seděly…

Byli jsme na šotolinu s Petrem dobře připravení. Všechny tři ranní testy jsme vyhráli, zajeli jsme je výborně. Ale věděli jsme, že Honza bude ve druhých průjezdech kontrovat. Já jsem nechtěl jít do velkého rizika, byla vyjetá stopa, držel jsem se v ní, ale asi to nebylo ideální. Honza nám dal docela dost. Věděli jsme, že musíme zatáhnou na předposlední erzetě, byla druhá nejdelší.

A to se povedlo, ale pořád byl před vámi ještě jeden měřený úsek a náskok minimální. Asi nešlo taktizovat?

Nebylo se na co ohlížet, museli jsme to rozbalit naplno. Navíc oba (s Kopeckým) tu erzetu dokonale známe, jezdí se tam shakedown. A zase jsme desetikilometrovou vložku zajeli dvě desetiny od sebe, to je neskutečné. Nebyl vůbec prostor pro nějakou rezervu (úsměv).

Věděli jste hned po průjezdu cílem, že jste vyhráli?

Poznal jsem to, protože tam bylo hodně lidí. Tleskali, skákali radostí a mávali na nás. Oni už totiž na rozdíl od nás viděli čas, když my jsme ještě seděli v autě, takže nás nenechali nervovat dlouho (úsměv).

Potěšila vás podpora fanoušků, kteří vážili cestu až na jih Moravy?

Jasně, patří jim dík. Bylo hodně lidí, nejen našich fanoušků. Až na zmíněnou bouřku bylo perfektní počasí. Tratě jsou tam jiné než všude jinde v republice. Je to atraktivní, až exotické i pro diváky. Charakter rychlostních zkoušek mezi vinicemi je úplně jiný než všude jinde.

Výsledky:

1. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) 1:22:39,2, 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) -2,7, 3. Stříteský, Hovorka -1:09,3, 4. Březík, Krajča -1:12,4, 5. Cvrček, Prokorát -2:57,2, 6. Jirásek, Machů (všichni Škoda Fabia R5) -3:17,2, 7. Vlček, Kunst (Hyundai i20 R5) -3:31,9, 8. Kurka, Vajlík (Škoda Fabia RS Rally2) -5:58,4.