„Já doufám, že jsme jen nepodráždili hada bosou nohou,“ prohlásil Václav Pech (na snímku) už po závodě v Mladé Boleslavi.

„Vstup do sezony nám vyšel. Povedlo se všechno, na co jsme sáhli. Proto jsme zajeli skvělý výsledek. Ale je otázkou, jestli to teď dokážeme zopakovat na Valašce,“ doplnil 43letý plzeňský jezdec.

Sonax mistrovství ČR pokračuje druhým závodem na Valašsku, kde se současně pojede i sprintrallye. Tradiční Valašská rallye se měla jet původně v březnu, ale pandemie koronaviru ji odsunula. Proto se teď její pořadatelé rozhodli pro spojení se závodem ve sprintrallye, které se jede v původním termínu.

Přísná hygienická opatření však omezí počet diváků. „Lidi u tratě dělají rallye. Ale my jsme šťastní, že se závody jako Valaška vůbec mohou konat i s těma omezeníma,“ prohlásil v rallyovém speciálu České televize za jezdce Václav Pech, lídr průběžného pořadí domácího šampionátu. I počet mechaniků v týmu bude nižší. „Musíme tým zredukovat, ale zvládneme to,“ usmál se Pech.

Za největšího soupeře označil samozřejmě Jana Kopeckého s novou fabií. „Takhle vyrovnaný souboj jsme s ním jeli asi po pěti letech,“ zavzpomínal na červencovou Rallye Bohemia a připomněl tak Rallye Český Krumlov v roce 2015, kdy jel s vozem Mini Copper.

„Rivalita je mezi námi pořád. Čím víc jim dýcháme na záda, stoupá, ale zůstáváme i kamarádi,“ tvrdil Pech. „Jsem rád, že jsme se po pěti letech dominance škodovky teď soupeři víc přiblížili,“ dodal plzeňský jezdec před Valašskou rallye.

Ta startuje v sobotu před osmou hodinou ranní, vítězná posádka v cíli je očekávána v neděli kolem 14.45 hodin.