Oba hlavní favorité se přetahovali o prvenství v průběhu celého závodu. Do závěrečné rychlostní zkoušky odstartoval Pech s náskokem 2,6 sekundy na Kopeckého, ale na deseti kilometrech ztratil šest sekund a klesl na druhé místo.

„Po celodenní jízdě na hraně jsme věděli, že už nejde jet rychleji a musíme zkusit něco vymyslet. Závěrečný rychlostní test se od těch předchozích lišil mnohem rozbitějším povrchem, takže jsme těsně před startem pomocí nářadí v autě předělali nastavení vozu. Radikálně změkčený podvozek v úzké rozbité asfaltové koleji zafungoval, a to nám přineslo vítězství,“ nechal se po vítězném závodě slyšet Jan Kopecký.

Zklamán nebyl z druhého místa ani pětinásobný vítěz jihočeské soutěže Václav Pech, i když šesté vítězství bylo hodně blízko. „Poslední erzeta byla těžká, dali jsme do toho všechno, co jsme mohli, ale Honza byl prostě rychlejší, takže mu gratulujeme. Ale my jsme také spokojeni. Super jsme si zazávodili,“ konstatoval Pech.

„Samozřejmě, že když jsme se před poslední erzetou dostali do čela, chtěli jsme to dotáhnout do vítězného konce. ale jelo se tak vyhrocené tempo, že jsem byl rád, že jsme dovezli auto celé do cíle a neudělali jsme žádnou chybu, i když jsme těsným rozdílem prohráli,“ hlásil později Pech v telefonickém rozhovoru z Krumlova.

Poslední měřený test Rožmberk označil za velmi těžký. „Zvlášť po tom, co v noci zapršelo. Jelo se po lesní cestě, asfalt je prorostlý mechem, hodně to tam klouže,“ popisoval Pech situaci na trati. „Možná nám trošku ublížilo, že jsme se před ní dostali do vedení. Kdybych doháněl manko, možná bychom jeli na hraně většího rizika. Takhle jsme se snažili náskok jen pohlídat, což se bohužel nepovedlo,“ zamýšlel se 45letý rodák z Plzně.

Počasí na Krumlově ho ale nezaskočilo. „Pamatuju si snad jen dva ročníky, které byly suché. Přitom když tam přijedeme, bývá většinou hezky, ale už dopředu s ostatními jezdci uzavíráme sázky, kdy začne pršet,“ usmíval se Pech i přes těsnou porážku s Kopeckým.

„Většinou tam spadne velké množství vody. To se stalo i teď, kdy jsme jeli v pátek posledné noční erzetu a kolem nás létaly hromy a blesky, i když pršet začalo až po dojetí,“ přiblížil dění na trati.

„Pršelo pak celou noc. Sice jsme se probudili do slunného rána, ale tratě byly pod vodou, neuvěřitelně to klouzalo. Museli jsme zvolit pneumatiky na suchý asfalt, ale současně i na mokré lesní cesty,“ doplnil Václav Pech.

„Myslím, že diváky to muselo bavit, nás taky. Byl to dech beroucí souboj. To, že jsme druzí nás mrzí, ale právě kvůli takovým soubojům sport děláme. Pořád lepší než vyhrát o dvě minuty,“ okomentoval Pech porážku s janem Kopeckým.

Čtyřicetiletý obhájce mistrovského titulu si tak upevnil vedení v průběžném pořadí mistrovství republiky, do kterého se Pechovy výsledky kvůli specifikaci jeho vozu nezapočítávají… Autoklub České republiky totiž jeho vůz zařadil do nově vzniklé divize 2.

V mistrovství republiky je průběžně druhý Mareš, třetí Dominik Stříteský, jenž obsadil na jihu Čech čtvrté místo. Čtvrtým dílem domácího šampionátu bude Agrotec rallye Hustopeče v polovině června.

Ale ještě předtím Václav Pech zvažuje start na Rallye Plzeň (4. června).