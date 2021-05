„Těším se,“ hlásí plzeňský závodník, který souboje v okolí Klatov miluje. Pětkrát tu slavil triumf, a navíc si chce spravit chuť po nedokončené Valašské rallye.

V úvodním podniku republikového šampionátu zastavil Pecha s Uhlem defekt pneumatiky hned v první rychlostní zkoušce, ale také následky covidové nákazy, kterou Pech prodělal.

„Výměnou pneumatiky přímo na trati jsme ztratili více jak tři minuty. Ale hlavně já jsem na tom po docela těžkém průběhu covidu nebyl fyzicky nejlépe. Nešlo jet dál,“ vysvětloval Pech.

Jenže tím trable pro 44letého závodníka a obhájce českého titulu v rallye zdaleka neskončily.

Plzeňská posádka Václav Pech jr., Petr Uhel také v letošní sezoně závodí s vozem Ford Focus WRC.Zdroj: EuroOil Team

Pecha postihl postcovidový syndrom, při kterém měl problémy s dýcháním i pohybem a musel vyhledat lékařskou pomoc.

„Znovu mě to složilo. Dva týdny po Valašce jsem musel mít doma po ruce kyslíkovou masku a pravidelně jsem jezdil na infuze. Nic jiného jsem fyzicky nezvládal. Teď už jsem snad fit, ale žádná sranda to nebyla. Na Šumavě mně asi ještě trošku bude chybět fyzička, ale do závodního auta se těším,“ prohlásil zkušený pilot.

I když tuší, že jednoduché to mít nebude. „Nemáme zatím žádný bod ani srovnání se soupeři. Malinko jsem nervózní i z toho, že jsme s autem nenajeli tolik, co jsme zvyklí, ale nemůžeme se dočkat, až Šumava začne,“ sdělil Pech.

Pořadatelé rallye připravili tradičně náročnou trať s řadou nových úseků o délce 521 kilometrů. Do poslední rychlostní zkoušky zařadili dokonce dlouhou šotolinovou část v lese, což je v domácích soutěžích nezvyklé.

„Právě to může v závěru ještě dost zamíchat pořadím. Bude potřeba zvážit rychlost s rizikem a k tomu přidat dokonalou souhru se špióny na trati. Ti musejí zvláště před druhým průjezdem zaznamenat každý obnažený kámen nebo díru, co se zcela jistě po prvním průjezdu celého startovního pole objeví. Asfaltové pneumatiky, na kterých tento úsek pojedeme, nejsou proti průrazu tak odolné jako gumy používané na šotolinu a hrozba defektu bude velká,“ zdůraznil Pech.

Pokud se týká možného počasí, přeje si, aby rallye provázely stabilní podmínky.

„Ať klidně leje. To nevadí tolik, jako když se počasí mění. Bylo by nepříjemné, pokud by třeba u Klatov bylo sucho a kolem Sušice, na Vimpersku pršelo nebo naopak,“ podotkl Václav Pech.

Ačkoliv na Šumavě obhajuje vítězství z roku 2019, neplánuje, že by se hnal bezhlavě za prvenstvím.

„Nejsem rozjetý. Naposledy jsme závodili loni na Rallye Pačejov, což už je nějaká doba. Do toho covid, takže pojedu tak, abych auto uřídil. Alespoň v úvodu soutěže určitě,“ zdůraznil osminásobný český šampion.

Závod se sice vzhledem k platným nařízením pojede bez diváků, ale organizátoři pro fanoušky chystají z některých částí přímé přenosy na internetu.

S jedničkou odstartuje do Rallye Šumava Klatovy nejlepší český jezdec z úvodního podniku na Valašsku Jan Kopecký se Škodou Fabia Rally 2 Evo, s dvojkou vyrazí na trať rovněž se škodovkou Filip Mareš. Pech s Uhlem mají číslo tři. V cíli na klatovském náměstí by se měly první posádky objevit v neděli kolem 14. hodiny.