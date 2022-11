„A nejen já, podobně to mají i další jezdci. Řada z nich zkouší silnější auta, chtějí zajet dobrý výsledek,“ řekl Pech, který vyjede na trať s číslem 2. Jedničku bude mít Petr Semerád (Škoda Fabia Rally2 Evo), se stejným vozem pojede se čtyřkou Polák Grzegorz Grzyb, trojku bude mít Jan Dohnal (Ford Fiesta WRC).

S pětkou jedoucí Vojtěch Štajf ukáže Hyundai i20 WRC a se šestkou se postaví na start bývalý pilot F1 Tomáš Enge (Škoda Fabia Rally2 Evo).

„Řekl bych, že minimálně prvních deset lidí ze startovky bude hodně rychlých. S tím se musí počítat,“ naznačil letošní český šampion ve třídě RN9. V elitní desítce jsou i další jezdci z regionu – blovický Václav Kopáček a Karel Trněný z Meclova, jenž potom zamíří na Rallye Dakar.

„Ačkoliv se to může zdát jako jednoduchý závod, protože je krátký, jednodenní, opak je pravdou. Pražský rallyesprint je jeden z nejtěžších závodů,“ vyznal se Pech z respektu k populárnímu závodu. Na 62 jezdců čeká v šesti rychlostních zkouškách 36 závodních kilometrů.

Nejen okruhy v okolí stadionů na Strahově, ale dopoledne také v Radotíně. „Trať je relativně známá, posádky jedou vyrovnaně. Jde o desetiny sekundy víc než kdekoliv jinde. Musí se jet od začátku natvrdo, hodně rychle, protože ztrátu není kde nahnat,“ popisoval plzeňský rodák.

Také podmínky na konci roku bývají podle něho často nevyzpytatelné. „Kolikrát se teploty blíží nule nebo je extrémní vlhko. Jede se kolem cementárny nebo u lomu, kde probíhá těžba, trať bývá uklouzaná. My nemáme moc čas si to vyzkoušet, je to hodně na riziko,“ doplnil.

Na závěr rozhovoru pak odhalil svoje plány na příští sezonu. „Chtěli bychom pokračovat s focusem ve velkém českém mistráku,“ potvrdil Pech to, o čem se nějaký čas v kuloárech spekuluje.

