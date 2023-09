„Prakticky celou sezonu se takhle taháme o desetinky. Jednomu z nás vyjde začátek lépe a druhý ho pak mohutně dohání. Tempo se neustále vyhrocuje. A stejné to bylo i v Pačejově,“ usmíval se Václav Pech při telefonátu cestou domů do Plzně.

A přirovnal to k loňské Rallye Český Krumlov, kde byly role opačné. Pech se před Kopeckého dostal na známých Malontech, ale soupeř stačil kontrovat. „On ten, kdo je v čele, už nechce tempo víc stupňovat. Spíš čeká, jestli to druhý zvládne nebo ne, protože ta hranice je hrozně tenká,“ popisoval Václav Pech.

Rallye v Pačejově vyhrál Pech, když Kopeckého přeskočil až v poslední erzetě

Zeptám se možná trochu naivně, takže druhý v pořadí má malinko výhodu?

No spíš bych to řekl tak, že ví, že musí zabrat naplno, protože druhé místo znamená pro každého z nás dvou prohru. Takže do toho dá víc. Na tuhle myšlenku mě přivedl Petr (spolujezdec Uhel – pozn. aut.) Ten první už to nechce hrotit víc, aspoň takhle to cítíme. Myslím, že i tady kdyby se jelo ještě o jednu vložku víc, tak to Honza (Kopecký) zase překlopí na svoji stranu.

Je pro vás vítězství v Pačejově o to sladší, že jste tady s Petrem Uhlem jeli v roce 1996 svůj první závod?

No, ježišmarjá, jsme tady skoro doma. Kolem trati jsme měli tisíce fanoušků. Komentátoři dokonce říkali, že tady bylo modrožluté tsunami (úsměv). My jsme to na trati až takhle nevnímali, ale v servisu chodilo hodně lidív našich tričkách a čepicích, rozdali jsme spoustu podpisů. Bylo to fajn, vyšlo počasí. Kolem trati byly na exponovaných místech davy fanoušků. Samozřejmě, že to potěší, vždyť jsme tady naposledy vyhráli v roce 2005.

Letošní 44. ročník Invelt Rallye Pačejov vyhrála posádka plzeňského EuroOil team Václav Pech - Petr Uhel s vozem Ford Focus WRC.Zdroj: Jindřich Schovanec

Nalije to člověku do žil adrenalin, když cítí tak velkou podporu kolem trati?

To je jasné. Ale na druhou stranu si myslím, že domácí prostředí může být svazující. Nechcete udělat chybu, ale zároveň se chcete předvést. Může se stát, že uděláte smyk navíc, který vás připraví o cenné vteřiny. A my letos jedeme s Honzou (Kopecký) tak vyrovnaně, že je každá chybička znát. Ale myslím, že jsme s Petrem natolik zkušení, že nás to neovlivní. Maximálně se soustředíme na náš výkon.

Při vyrovnaných bitvách musí být o to větší koncentrace?

Přesně tak. Musím se oprostit od všech kecalů, kteří mě plácají po zádech. Koukám se jen na to, abych se soustředil na svůj výkon a nic mě nerozptylovalo. Když to hodně přeženu, tak si nechci ani zavázat tkaničku u boty, abych nebyl ovlivněný tím, že na to myslím (smích).

Odměněný jste byl skvělou sezonou, v níž jste vyhrál pět ze sedmi podniků domácího šampionátu. Lze na ní najít vůbec nějakou kaňku?

Jasně, že jo. Ta dvě odstoupení nás mrzí, hlavně to na Bohemia rallye. Na domácí škodovácké trati jsme vedli a měli jsme nakročeno k vítězství. Navíc nás to stálo další motor, ale takové věci k našemu sportu patří. Když odstoupíte kvůli technice, ale nerozbijete auto po nějaké chybě, berete to jinak…

OBRAZEM: Sobotní zápolení na tratích Rally Pačejov nabídlo parádní podívanou