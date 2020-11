„V průběžném pořadí jsme vedli o sedm bodů, to bylo rozhodující,“ říkal Václav Pech, který získal už osmý mistrovský titul v kariéře.

Naposledy se ale radoval v roce 2014, ještě s vozem Mini John Cooper Works WRC.

„Ten letošní titul má pro nás obrovskou váhu. Nechci říct, že je to ten nejvydřenější titul. Ale po pěti letech jsme sesadili škodovku z trůnu,“ připomněl předchozí kralování Jana Kopeckého na českých silnicích.

„A hlavně jsme s ním letos dokázali jezdit vyrovnaně, prali jsme se o vítězství. Z toho jsem měl největší radost,“ připomněl Pech vyrovnané souboje, které mnohokrát rozhodovaly desetinky vteřin.

Plzeňský jezdec začal sezonu výhrou v jámě lvové na Rallye Bohemia, na domácích tratích týmu Škoda Motorsport, kterou pak zopakoval i na odložené Valašské rallye.

„Musím říct, že jsem překvapil sám sebe. Jelo se nám hezky. A bylo to vidět i na náladě našich fanoušků, členů týmu i většiny lidí kolem rallye. Vyrovnané souboje s továrním týmem je nadchly,“ rozplýval se 43letý pilot, jenž slavil první český titul už v roce 2002 a pak ještě v letech 2003, 2005, 2006, 2007, 2013 a 2014. Pak tedy přišla odmlka, až letos zase vystoupal Pech na absolutní vrchol.

„Takhle dramatický boj o titul jsem asi nikdy nezažil, vždycky bylo rozhodnuto dřív,“ marně vzpomínal.

Před Rally Klatovy, která měla 6.-8. listopadu zakončit letošní seriál Sonax mistrovství ČR, měl lepší výchozí pozici než Jan Kopecký z továrního týmu Škoda Motorsport. Po třech předchozích podnicích vedl průběžné pořadí o sedm bodů. Potřeboval tedy na Šumavě vyhrát jednu etapu a celkově dojet aspoň druhý. „Už to jsem považoval za těžký úkol,“ uznal Václav Pech. „Nicméně jsem se na Šumavu strašně těšil. Závod v domácím prostředí a po dlouhé době takhle vyrovnaný mistrák, to tady strašně dlouho nebylo,“ pokračoval plzeňský rodák.

„Samozřejmě že mě mrzí, že se nerozhodovalo přímo na trati. Byli jsme dobře připravení a hodně natěšení. Nicméně v téhle době se nedá nic dělat. A tím, že jsme byli ve vedení před posledním závodem, jsme se stali mistry pro letošní rok,“ popisoval šťastný Pech s tím, že na oslavy zatím nemyslel.

„Ale určitě bychom si měli s celým týmem sednout, až tahle doba pomine, protože je to pro nás historický úspěch. Navíc máme v týmu i nováčky, pro které je to první titul,“ dodal čerstvý šampion.

Jeho největší konkurent Jan Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo) s tím nebyl tak úplně smířený. „Podmínkou je odjet čtyři kompletní rallye a to se letos nestalo, takže by se titul udělovat neměl,“ přidal svoji verzi.

Jenže podle reglementu stačí, když jsou čtyři závody vypsané, takže by nemělo být co řešit. „Pokud má Venca tyhle informace a je to skutečně tak, gratuluju mu k titulu,“ řekl nakonec v telefonickém rozhovoru Jan Kopecký. „Mě zase může těšit, že jsme v součtu všech závodů byli rychlejší,“ doplnil.

Letošní sezona ještě úplně končit nemusí, v plánu jsou tradiční exhibiční závody – Setkání mistrů v Sosnové a Pražský rallyesprint.

„Budeme netrpělivě čekat, jestli se skutečně pojedou. Chtěli bychom se divákům ještě ukázat,“ dodal plzeňský jezdec Václav Pech.