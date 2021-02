Od října jsou florbalové soutěže zastaveny a kromě krátkého úseku v prosinci jsou tělocvičny celou dobu zavřené. Trénovat tak nemůžou ani dospělí ani děti, pro něž se stal tento sport v posledních letech velmi oblíbený.

NÁVRAT DO tělocvičen je stále v nedohlednu, přesto zůstává florbalový trenér Roman Surák optimistou. | Foto: Jan Pešek

„Už je to extrémně dlouhé a situace je opravdu složitá. Ten dopad na celkové nefungování florbalu a sportu je obrovský a ovlivňuje dění v širších souvislostech, v mnohem větších, než by mě napadlo při omezeních spojených s první covidovou vlnou,“ říká funkcionář florbalového celku Gorily Plzeň Roman Surák, jenž by byl rád jako každý, kdo se pohybuje ve sportovním prostředí, aby se znovu vše vrátilo do dřívějších kolejí.