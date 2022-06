Je nabitý energií a stále v jednom kole. O víkendu se Ondřej Paur zúčastnil cyklistického závodu L'Etape Czech Republic by Tour de France. A pak v Plzni představil novinářům letošní domácí mistrovství horských kol v cross country, které koncem července hostí Stupno.

V závodě s příchutí slavné Tour byl někdejší biker a juniorský reprezentant mimo jiné bodygardem pozdější vítězky Martiny Sáblíkové. „Mým úkolem bylo dovést Martinu na dobré pozici pod první velký kopec. Chránit ji před větrem, radit před zatáčkami. Což klaplo. V kopci za to Martina vzala a jela už sama. Výkonnost má neskutečnou,“ vyprávěl Paur.

Cíl na Strahově proťal po 136 kilometrech na 95. místě. „Výsledek nebyl podstatný. Kromě podpory Martiny jsem v balíku fotil a mám fotky třeba Zdeňka Štybara nebo Jána Svorady. Jenže se jelo taky padesátkou, takže mě pak seklo, ale nějak jsem se dotáhl do cíle,“ usmíval se 31letý borec.

Ondřej Paur po závodě doplňuje energii.Zdroj: archiv O. Paura

„Zažít na vlastní kůži atmosféru Tour de France, druhý ročník, u nás stále ještě novinka. Jsem rád, že jsem byl osloven, abych před akcí hobíkům ukazoval, jak se jezdí ve skupině, něco o tréninku a tak. Práce s lidmi mě baví,“ uvedl Paur.

Zároveň je už nějaký rok manažerem závodu ve Stupně a výrazně přispěl k jeho posunu z regionální úrovně mezi špičkové domácí akce. Letos se statutem českého mistrovství.

Šampionát se pod názvem Swietelsky Horská kola Stupno Izomat mistrovství ČR uskuteční ve Stupně na Rokycansku ve dnech 22. až 24. července. Což je však víc než za měsíc.

„Byl to jediný možný termín, kterého se mohl zúčastnit i Ondra Cink, místní rodák a jako obhájce titulu hlavní favorit šampionátu. Do mistráku bude Ondra v podstatě v zahraničí,“ vysvětloval Paur předstih, s nímž organizátoři zahájili propagaci mistrovského podniku .

Lampík, jak mu přezdívají, je Cinkův blízký kamarád. Paur s Cinkem patřili do party kluků, kteří před lety začali ve Stupně pod vedením Jaroslava Ryby závodit na horských kolech. Oba to dotáhli až do reprezentace. Paurova kariéra se následně zadrhla, pokus o restart nevyšel, ale pak se rodák z Přívětic u Stupna našel v organizování cyklistických akcí. Ty dokáže i skvěle moderovat.

„Vlastně jsem Ondru (Cinka) přetáhl od fotbalu na biky. Ale když jsme před 18 lety začínali, tak nás nenapadlo, že by se v lesíku u házenkářského hřiště mohlo někdy jet o tituly,“ zabrousil Paur při představení šampionátu do minulosti.

Jízda vzhůru začala v roce 2018. „Zrovna jsem se smiřoval s tím, že profík už nebudu, přitom mě kolo pořád bavilo a chytla mě organizace závodu. Dařilo se nám přitáhnout zájem sponzorů, rozšiřoval se doprovodný program, komerční zóna. Na startu přibývali závodníci zvučných jmen, ale nejvíc táhl lidi Ondra Cink,“ popsal vzestup závodu. „Naší motivací je každý rok přijít s něčím novým, aby lidi byli spokojení a viděli, že to děláme srdcem.“

Letos tedy v areálu Ultramarinka odstartuje český šampionát a nejžhavějším kandidátem na zlato je Cink – kluk z Újezda u Svatého Kříže kousek od Stupna. „Jasně, že se snažíme ušít závod Ondrovi na míru. Vyjít mu vstříc. Mistrák se jede jen týden po svěťáku v Andoře, což je jeden z jeho letošních vrcholů a měl by tedy mít nejlepší formu,“ uvedl Paur.

Šampionát je třídenní.

Pátek 22. července je vyhrazen štafetám, v sobotu 23. července se mj. jedou závody žen a mužů Elite. Neděle 24. července patří žákům a dětem. Součástí závodu ve Stupně je tradičně charitativní akce na podporu dětí s handicapem, letos věnovaná malé Elišce z Břas. Více na www.horskakolastupno.cz.

Na mistrák doma ve Stupně se těším, hlásí biker Cink

Historie závodu

2008

Jaroslav Ryba, zakladatel klubu Author Teamu Stupno, pořádá ve Stupně na trati u házenkářského hřiště první ročník závodu. Ten byl v dalších letech zařazen do Poháru plzeňského kraje v cross country. Trať je celoročně udržována dobrovolníky z oddílu a postupně přibývá věhlasný drop – lávka se skokem v lese, další skoky i klopenky.

2018

Největší zlom. Organizační štáb rozšiřuje Ondřej Lampík Paur, jeden z odchovanců Jaroslava Ryby a vítěz závodu. Už to není jen o závodění, ale rozšiřuje se doprovodný program, roste komerční zóna. Na startu se stále více objevují osobnosti českého cross country.

2019

Poslední ročník v areálu házenkářského hřiště, které kapacitně už nestačí

2020

Zázemí závodu se přesouvá do nově vybudovaného sportovního areálu Ultramarinka v Břasech u Stupna a na trati v lesíku mezi oběma obcemi se prohánějí první zahraniční hvězdy

2021

Závod se koná poprvé pod hlavičkou UCI v kategorii C3

2022

22. – 24. července: Swietelsky Horská kola Stupno Izomat mistrovství ČR horských kol cross country