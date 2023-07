Fotbalisté Pilsen Patriots skončili v základní části letošní druholigové sezony amerického fotbalu na druhém místě. Z osmi zápasů šestkrát vyhráli a pouze dvakrát odcházeli ze hřiště s poraženeckou náladou.

Pilsen Patriots (modří), archivní snímek. | Foto: Jan Bednář

Teď svěřence amerického trenéra Williama Sturgise čeká semifinále play-off proti Pardubicím, které po základní části skončily na třetí příčce. Utkání, ve kterém půjde o postup do SILVER BOWL XVIII, se hraje v neděli od 14 hodin. Výhodu domácího prostředí budou mít Patriots (zápas se hraje v Bukovci).

Přestože plzeňští Patrioti dosáhli po základní části na lepší umístění než Stallions z východu republiky, musí být na pozoru. Jednu ze dvou porážek totiž Západočechům uštědřily právě Pardubice, které před dvěma týdny v Bukovci zvítězily jednoznačně 55:19. „Musíme dát do hry srdce. Máme talentovaný tým s množstvím rezerv, na kterých stále pracujeme. Stále to ale není omluva pro náš poslední výkon. Někdo to v obraně musí vzít na sebe. Musíme do toho jít celým svým srdcem a na hraně fyzické síly, pak se budeme o víkendu cítit skvěle" uvedl v preview pro klubový web americký kouč plzeňských fotbalistů.

Program semifinále play-off 2. ligy amerického fotbalu - neděle 14.00: Pilsen Patriots - Pardubice Stallions, 15.00: Bělá Raiders - Příbram Bobcats.

