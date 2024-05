Organizátoři tradičního květnového cyklomaratonu nabídli příznivcům horských kol nové tratě, delší zavedla jezdce z Plzně až na Radnicko a zpátky.

Pozdější vítěz Jan Beneš v čele závodu s malým náskokem před dvojicí soupeřů. | Foto: KTFoto.com

Bikeři z týmu Ski a Bike Centrum Radotín ovládli hlavní závod patnáctého ročníku cyklomaratonu na horských kolech Aimtec Open Race v okolí Plzně. Na nové trase vedoucí přes vrch Chlum údolím Berounky až na Radnicko a zpátky triumfoval v konkurenci 150 jezdců Jan Beneš a jeho týmová kolegyně Markéta Baráková.

Premiant Beneš prolétl čtyřiapadesát kilometrů v čase lehce přes dvě hodiny (2:00:36,3), jen těsně před dvojicí soupeřů. Druhý Viktor Stošek (Kaluna Racing) za ním zaostal o pět a půl sekundy, třetí Karel Dušek (Kome Kraslice) ztratil na vítěze 21,9 sekundy. Další závodníci dorazili do cíle na loukách u Sv. Jiří v Doubravce s odstupem tří a více minut. Absolutně čtvrtý Petr Šindelář (Velosport Domažlice) byl nejrychlejším čtyřicátníkem, jeho týmový kolega a celkově osmý Miroslav Kobes vyhrál kategorii nad 50 let. Borec ročníku 1970 z Trhanova na Domažlicku jen potvrdil, že pokud startuje, soupeři bojují pouze o druhé a další místa.

Před startem patnáctého ročníku Aimtec Open Race.Zdroj: KTFoto.com

„Prakticky od výjezdu na Chlum jsme se v čele drželi ve třech a takhle jsme jeli téměř celý závod. Asi deset kilometrů před cílem jsem sice klukům nastoupil, na chvíli jsem je utrhl, jenže oba se ke mně zase dotáhli,“ vrátil se k dění na trati Jan Beneš. O svém vítězství rozhodl až v samém závěru. „V závěrečném kopci po asfaltu asi kilometr před cílem jsem byl přece jen rychlejší a těsný náskok jsem udržel až do cíle,“ doplnil čtyřiatřicetiletý rodák z Klatov.

Nová trasa vytyčená organizátory z Archa sportu kolem Pavla Štíchy se mu líbila. „Oproti minulé trati s jedním velkým kopcem je hravější, víc nahoru dolů. Vyšlo počasí, organizace tradičně klapala, takže za mě parádní akce,“ uvedl Beneš.

Účast na Aimtec Open Race okořeněná vítězstvím pro něj byla úspěšnou generálkou před blížícím se Králem Šumavy MTB. Kultovní cyklomaraton startuje v Klatovech v sobotu a Beneš by rád navázal na úspěchy z minulých ročníků. Na dlouhé trase 105 km skončil loni druhý a rok předtím slavil vítězství. „Závod doma na známých cestách po Šumavě, kde to mám rád, je pro mě vrcholem sezony. Bylo by fajn tu ještě jednou vyhrát, ale to budou chtít i soupeři. Dlouhý závod se láme někde kolem sedmdesátého kiláku při drsném výjezdu na Můstek. Tak uvidíme jak největší kopec na trase komu sedne,“ prohlásil povoláním voják.

Ale zpátky k Aimtec Open Race.

Také Markéta Baráková musela o prvenství bojovat až do konce. V cíli po 54 kilometrech v terénu zapsala čas 2:15:35,2 hodiny, jen o 24,4 sekundy rychlejší než druhá Jana Dubcová (Titan Trilife). Třetí mezi o dekádu a víc mladšími soupeřkami skončila Jana Žídeková z týmu Training & Food a jednoznačně ovládla souboj bikerek nad 40 let.

V kratším Aimtec půlmaratonu na 30 km zvítězil Pavel Cinterhof z Bike Teamu Stupno (1:09:57,7), jen ale o pět desetin sekundy před Filipem Láchou (Integray L27 Cycling), mezi ženami pak vyhrála Láchova kolegyně z týmu Adéla Slabší (1:25:47,3).

Součástí akce byly i dětské závody, Rodinný Decathlon, účastnická tombola a další doprovodný program.

Jít ve čtvrtfinále na Němce by byla výhra v loterii,“ říká skaut Milan Tichý

Aimtec Open Race 2024

Výsledky - 54 km:

Muži: 1. Beneš (Ski a Bike Centrum Radotín) 2:00:36,3 hod., 2. V. Stošek (Kaluna Racing) -5,5 s, 3. Dušek (Kome Kraslice) -21,9, 4. Šindelář (Velosport Domažlice) -30:2,4, 5. Chrz -4:32,9, 6. Auterský -4:33,4, 7. Pakandl (Kola Pakandl) -5:16,2, 8. M. Kobes (Velosport Domažlice) -5:18,9.

Ženy: 1. Baráková (Ski a Bike Centrum Radotín) 2:15:35,2, 2. Dubcová (Titan Trilife) -24,4 s, 3. Žídeková -3:10,9, 4. Gávelová -9:34,9 (obě Training & Food), 5. M. Tyrnerová (LK Škoda Plzeň) -16:06,9.

Aimtec půlmaraton (30 km)

Muži: 1. Cinterhof (Bike Team Stupno) 1:09:57,7 hod., 2. Lácha (Integray L27 Cycling) -0,5 s, 3. Marek (Streicher) -29,2.

Ženy: 1. Slabší (Integray L27 Cycling) 1:25:47,3, 2. Rumanová -2:26,2, 3. Břachová -6:59,2.