Podmáčený terén, bláto, to vše ale zalité podzimním sluncem, orámovaly patnáctý ročník Radčické rundy MTB. Pohodovou rozlučku se sezonou horských kol ovládli někdejší silničář Martin Slaník a úspěšná triatlonistka Jindřiška Zemanová. V Plzni-Radčicích se znovu sešla plejáda osobností české cyklistiky i dalších sportovních odvětví.

Vyjížďku dlouhou 41 kilometrů táhl zpočátku dle zvyku bývalý cyklokrosový reprezentant Ondřej Lukeš, jemuž tentokrát v udržování tempa asistovali další známí jezci nedávné minulosti Martin Slaník, Michal Kesl, který si Rundu střihl poprvé, Jan Kotal, Pavel Štícha, Zdeněk Rubáš nebo biker Ondřej Lampík Paur. V pelotonu nechyběli ani Kubiasové, otec Luděk, syn Petr a vnuk Matěj. Na trať vyrazil premiérově také házenkář Radomír Matoušík. Ačkoliv se bikeři po zdolání trasy severně od města s přejezdem Krkavce vraceli do Radčic pokrytí hnědou lepkavou hmotou, brali to s úsměvem.