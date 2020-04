Epidemie koronaviru nejdříve zastavila veškeré sportovní dění v České republice.

Dlouhotrvající nouzový stav si však postupně vybírá další daň v podobě předčasného ukončení sportovních soutěží.

Po hokeji, florbalu, nižších fotbalových soutěžích a naposledy futsalu přišla řada i na hokejbal.

Českomoravský svaz hokejbalu dospěl v úterý k rozhodnutí anulovat stávající ročník a přerušená sezóna byla zrušena.

Všechny výsledky soutěžního ročníku 2019/2020 všech soutěží a kategorií jsou tímto rozhodnutím anulovány. Žádný z týmů napříč soutěžemi na základě výsledků dosud odehraných utkání nepostupuje ani nesestupuje do jiné soutěže a není stanoveno konečné pořadí týmů v tabulce jednotlivých soutěží. Zařazení družstev do soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 provedou příslušné řídící orgány soutěží.

Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi členy předsednictva.

„Předsednictvo přijalo rozhodnutí, které většina našich členů očekávala. Jakákoliv jiná varianta než anulování celého soutěžního ročníku by nebyla správná. Rozhodnutí předcházela diskuze všech členů předsednictva a zástupců ligové komise. Při rozhodování jsme vzali v úvahu nemožnost předpovídat další kroky vlády ČR a neustále se zkracující dobu, jež by nám umožňovala soutěže dokončit. Také se měnící hygienické a organizační nároky, které jsou za současných okolností stanoveny, a je přísně kontrolováno jejich dodržování. Současná situace je mimořádná, proto jsme dospěli k závěru, že anulace soutěžního ročníku bez postupujících, sestupujících a určení pořadí je nejlepším řešením. Bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsme ve vedení svazu museli udělat,“ řekl Martin Komárek, předseda Českomoravského svazu hokejbalu.

NA ZÁPADĚ ČECH SOUHLASÍ S VERDIKTEM SVAZU

A jak rozhodnutí ukončit předčasně sezonu vnímají ve dvou extraligových celcích z Plzeňska?

„Je to rozumné. V těchto podmínkách nebylo možné sezonu plnohodnotně dohrát. I pokud by se začala vládní opatření uvolňovat, nedokážu si to představit. Jedná se například o cestování na zápasy na hřištích soupeřů, s čímž souvisí ubytování a stravování,“ souhlasil s verdiktem hokejbalového svazu trenér Dobřan Václav Šlehofer starší.

„Český svaz kontaktoval extraligové kluby prostřednictvím telekomunikace a ptal se na jejich názor. Já sám sel toho účastnil a mužstva měla prakticky stejný názor,“ panovala shoda mezi celky dle slov trenéra a zároveň prezidenta dobřanských Šneků.

I plzeňští Mečouni souhlasí s tímto řešením.

„Je to logický krok. Situace se vyvinula tak, že by se soutěž teoreticky mohla spustit až v době, kdy by se mohly odehrát pouze čtyři víkendy. Bylo by to časově hodně šibeniční,“ je si vědom lodivod a předseda HBC Plzeň Josef Kadaně, který ještě prozradil, že je ve hře si letošní sezonu dodatečně prodloužit zápasy v červnu.

„Několik klubů souhlasilo s tím, pokud by se naskytla možnost, odehrát v červnu nějaké zápasy, aby nebyla pauze mezi sezonami tak dlouhá. Uvidíme, jak to dopadne. Pokud by k tomu došlo, začali bychom trénovat, jinak to ale vidím na to, že se sejdeme až na začátku letní přípravy,“ dodal Josef Kadaně.