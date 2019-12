A voda? Pouhé 2,9 stupně Celsia, přičemž vzduch byl o pouhou desetinu stupně teplejší.

Při 49. ročníku tradičního závodu, jenž byl zároveň 21. ročníkem Memoriálu Jiřího Hřebíčka, se na částečně zamrzlém rybníku Brodský plavalo na okruhu dlouhém 125 metrů.

Na soutěž se sjelo 130 otužilců z České republiky, Polska a Anglie.

Závodilo se na trasách od 100 do 1000 metrů a na start se postavila také trojice otužilců KSO Plzeň. Náčelník plzeňského oddílu Pavel Vituj a Jan Murin plavali na trati 250 metrů a skončili na 17. a 18. místě. Nejdelší a nejnáročnější trať si vyzkoušel Jan Šůcha a v čase rovných devatenácti minut doplaval za hustého sněžení do cíle na desátém místě. „Všem plavcům i plavkyním patří velký obdiv, bylo to pravé zimní plavání,“ pochvaloval si v cíli Šůchin.

Český pohár v zimním plavání pokračuje jedenáctým dílem v Praze 73. ročníkem Memoriálu Alfréda Nikodéma. Plave se tradičně ve Vltavě pod Národním divadlem. Ještě předtím se ale plzeňští otužilci představí veřejnosti doma. Tradiční Vánoční máčení na plzeňské plovárně v Hradišti začíná o Štědrém dnu ve 13.00 hodin.