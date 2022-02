„Horší by bylo, kdybych kluky předjel,“ konstatoval člen známého lyžařského klanu z Plzně. Na běžkách závodili mamka i táta, který je rovněž uznávaný trenér, a starší bratr Aleš to dotáhl až na olympiádu.

„O vítězství si to rozdali juniorští reprezentanti a Šimon měl v závěru po hodině a půl, což je pro ty kluky stále hodně dlouhé, více sil než Martin,“ doplnil sám někdejší úspěšný junior a před devíti roky ještě mistr republiky ve sprintu.

A jeho motivace v tradičním závodě na Chodsku?

„Závodil jsem snad po dvou letech. Asi nejvíc kvůli tomu, abych si připomněl, co to obnáší a co závodníci na trati prožívají,“ vysvětloval chlapík, který pracuje jako programátor a zároveň cepuje mladé běžce na lyžích.

A je úspěšný.

Třeba manželku Kateřinu dotáhl až do světové špičky. Jenže teď čekají rodinu a česká reprezentantka, účastnice minulé olympiády a nastávající maminka tak vyměnila závodění za fandění.

„Role se otočily, což pro mě bylo zvláštní. Kačka mě při závodě občerstvovala a ani neměla nějaké připomínky,“ říkal s úsměvem Razým.

Jeho partnerka z Chodska pochází a kromě manžela povzbuzovala u trati i mladší sestru Barboru Berouškovou. Ta v dresu Tatranu Chodov ovládla závod žen na 10 kilometrů.

Ačkoliv Kateřina na olympiádě chybí, barvy Sport Clubu v Pekingu hájí Luděk Šeller. A svou premiéru na hrách proměnil ve sprintu v 29. místo. „Luděk sice nepatří přímo do mé treninkové skupiny, ale těšilo mě, že se na olympiádu dostal. Bylo fajn ho sledovat, ovšem přiznám se, že jsem ho čekal výš,“ připustil Razým.

Zato ho potěšily výkony jeho svěřenkyně Adély Novákové na kontinentálním OPA Cupu ve slovinské Planici. Mladá reprezentantka se třikrát vmáčkla do elitní desítky, když ve sprintu vyválčila senzační bronz.

„Adéla ve sprintu překvapila, ale já oceňuji hlavně její progres. V minulé sezoně dojížděla v OPA Cupu za dvacítkou a teď byla třikrát v deseti, třetí, čtvrtá a sedmá. A stále se může zlepšovat,“ poznamenal Vladislav Razým.

V závěru týdne znovu změní roli, když se zapojí do organizování štafetového závodu o Zlatou lyži Šumavy.

Chodská třicítka

Výsledky, muži (30 km klasicky): 1. Pavlásek (Ski klub Šumava) 1:32:23, 2. Kočandrle -1:40, 3. Zuna -2:26, 4. V. Razým ml. -3:24 (všichni SC Plzeň), 5. Veber (T. Chodov, 1. M40) -8.16. Ženy (10 km kl.): 1. Beroušková (T. Chodov) 35:32 min.,2. Nyklesová (SC Plzeň) -4:09, 3. Veselá (Senohraby) -9:09.

Výhledská patnáctka

Muži (12 km kl.): 1. Zuna (SC Plzeň) 32:15, 2. Veber (T. Chodov) -1:04, 3. Kočandrle (SC Plzeň) -1:17. Ženy (6 km kl.): 1. Beroušková (T. Chodov) 18:30, 2. Nyklesová (SC Plzeň) -2:02.

