„Moc se těším. Koukala jsem do startovní listiny, která už je docela proškrtaná. Já jsem se ze 27. místa posunula až na patnácté, takže tím se zvyšují i moje ambice na lepší výsledek,“ prohlásila Tereza Petržilková před odletem do Skotska, která se stala jednou z tváří unikátního kalendáře Deníku a její tvář symbolizovala ptávě březen , kdy se koná halový šampionát.

Do šampionátu vstoupí pátečním rozběhem v individuálním závodě, poté se představí i v ženské štafetě na 4x400 metrů.

Loni jste byla v semifinále mistrovství světa pod otevřeným nebem. Budete chtít tenhle výsledek zopakovat?

Hala je nevyzpytatelná. Strašně moc bude záležet na tom, v jaké dráze poběžím a jaké soupeřky dostanu v rozběhu. Takže to je trošku i o štěstí. Třeba na loňském mistrovství Evropy v hale to vyšlo všechno parádně. Měla jsem super rozběh a šestou dráhu, z toho se dalo leccos vymyslet. Nakonec jsem si zaběhla osobák, díky němuž jsem postoupila. Tak mně držte palce při losu, abych měla vnější dráhu a zopakovala loňský výsledek. (úsměv)

Bez ohledu na to, v jaké dráze poběžíte, se dá očekávat při seběhu velká strkanice…Určitě, budou třeba ostré lokty. Každý si bude chtít urvat co nejlepší místečko a postup do semifinále. Očekávám pořádně drsný závod.

Postup do semifinále je i váš cíl? Nebo jaké jsou vaše ambice?Já vlastně ani nemám očekávání ohledně toho, že bych zaběhla nějaký super čas, protože se poběží především na umístění. Půjde o to probrat se na přední příčky a zkusit zabojovat o postup. Ale uvidíme, jak si to všechno sedne.

Je v hale těžké propracovat se potom dopředu, když se úplně nevydaří start?

Je to hodně těžké, ale zase se to odvíjí od konkurence. Když jsou soupeřky slabší, dá se v konci něco udělat. Může se taky stát, že je to od začátku rychle rozběhnuté, takže můžou někomu dojít síly a předběhnete ho. Ale čtvrtka v hale je hodně nevyzpytatelná disciplína.

Na mistrovství republiky jste si zaběhla osobní rekord (51,88), který mohl být i lepší nebýt právě těch strkanic. Co to vypovídá o vaší formě?Tak hlavně je to škoda, protože kdybych zaběhla ostrý limit, pojistila bych si pro šampionát v Glasgow pátou nebo šestou dráhu rozběhu. Takhle mi bude troška chybět. Zase je ale pro mě dobré vědět, že na to mám, a je kam se ještě posunout. Budu se snažit předvést maximum a zopakovat dobrý čas.

Je přihlášená i ženská štafeta. Kam mohou sahat ambice českého kvarteta?

Pro mě osobně je důležité, abychom zaběhly co nejlepší čas, abychom se mohly v rankingu katapultovat výš. To je důležité s ohledem na letní mistrovství Evropy. Většina nominací se dělá z průměru dvou nejlepších časů v sezoně. Bylo by super v hale se dostat do finále, ale je třeba mít na paměti, že je tam jen šest míst a je to svět. Takže v porovnání s Evropou to bude podstatně náročnější. Ale je to hala, budou tam strkanice. Stát se může cokoliv, třeba to vyjde.