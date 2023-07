Oštěpařka Škody Plzeň Petra Sičaková nenaplnila finálové ambice na probíhajícím mistrovství Evropy do 23 let ve finském Espoo.

Linda Suchá. | Foto: ČAS/Soňa Maléterová

Dvacetiletá atletka vypadla už v kvalifikaci, přitom patřila k favoritkám závodu. Zatímco na červnovém domácím šampionátu do 23 let poslala oštěp do vzdálenosti 60 metrů, včera v Espoo měřil Sičakové nejdelší hod pouze 50 metrů.

To její klubová kolegyně trojskokanka Linda Suchá dopadla lépe. Suchá postoupila ze čtvrteční kvalifikace do pátečního finále, v němž skončila sedmá výkonem 13,29 metru.

„První pokus 13,29 metru mně dodal klid, protože to byl slušný výkon. Ale chtěla jsem přidat, což se mi bohužel nepovedlo. Z Finska však budu odjíždět spokojená, protože sedmé místo je skvělé a jsem za něj ráda,“ uvedla ve videorozhovoru pro svazový web atletka Škody Plzeň Linda Suchá.

Start odpoledního programu trojskokanek byl o hodinu odložen kvůli dešti. "Zalezly jsme dovnitř stadionu, v chodbě byl kus tartanu, kde jsme čekaly, rozcvičovaly se, tuhly, tak různě," brala nepříjemnou situaci s úsměvem Suchá.

