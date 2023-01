„Myslím si, že to žádná změna nebude. Čekám to stejné jako minulou sezonu a do té kategorie budu jen plnohodnotně patřit,“ řekla Petra Sičaková.

Jaké budete mít ambice na domácím mistrovství v kategorii U22, kde obhajujete bronz, a mezi ženami, kde jste byla pátá?

Před dvěma roky jsem na mistrovství U22 byla první, ale loni se mi nepovedlo kvůli psychickému nastavení. Doufám ale, že letos vyhraju. V ženách je mým cílem medaile, ale může to dopadnout jakkoli, protože je hodně oštěpařek, které házíme kolem 55 metrů.

Minulou sezonu jste si vylepšila osobní rekord na 55,75 metru. Jakou hranici chcete dosáhnout letos?

Nemám stanovený cíl, ale čím více to bude blíž k 60 metrům, tím lépe.

Jak se připravujete na sezonu, když oštěp není v hale?

Primárně se připravuji na Evropský pohár ve vrzích, který bude v březnu v Portugalsku. Tam bych chtěla hodit limit na letošní mistrovství Evropy do 22 let. Limit je 54 metrů. K tomu mě letos čeká maturita na sportovním gymnáziu a po ní příprava na mistrovství Evropy do 22 let, abych tam podala co nejlepší výkon. Nejlépe postoupila do finále.

Změnila jste přípravu, nebo trénujete pořád stejně?

Myslím si, že je stále stejná. Možná je o něco intenzivnější, protože není na co čekat a na dospělou kategorii je potřeba pořádně trénovat.

Máte v plánu kromě ME do 22 let i Evropské hry?

Myslím si, že v Čechách máme v dospělé kategorii lepší oštěpařky. Ty pojedou, já na to ještě nemám.

