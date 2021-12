Atletickou Škodovku posílil dvojnásobný mistr ČR (2016 a 2017) v dálce Adam Zelinka z Olympu Praha. Další dvě akvizice do kategorie dospělých jsou bronzová medailistka z letošního mistrovství ČR do 22 let v hodu oštěpem Kateřina Šťastná z klubu Jeseniova Praha a několikanásobná medailistka z mládežnických kategorií, devatenáctiletá dálkařka Daniela Volná z Jičína, jejíž hostování se změnilo v přestup.