Momentálně absolvuje 14denní kemp s týmem ve Španělsku, kam odletěla poté, co si střihla mistrovský závod v cyklokrosu. V Mladé Boleslavi skončila Simona Spěšná mezi specialistkami osmá.

Nohy dobrý. Bav se (srdíčko). Vzkaz na horní rámové trubce kola, s nímž plzeňská bikerka vyjela do prvního závodu nové sezony.

Na trati domácího cyklokrosového šampionátu v Mladé Boleslavi.Zdroj: Martin Korhel

„Cyklokros mám ráda, a když byla možnost jet mistrák, tak jsem si řekla, proč ne. Předtím jsem trénovala na dráze a kros byl zpestřením přípravy,“ vysvětlovala úspěšná závodnice na horských kolech. „Bylo to rychlé, na bahně, prostě pěkný závod. Abych ale zajela líp, musela bych absolvovat i nějaké cyklokrosy předtím a vůbec na krosce víc trénovat,“ podotkla loni mj. česká juniorská šampionka v cross country.

Osmnáctiny jste slavila v Paříži. Jaké to bylo?

Moc hezký. Narozeniny mám na silvestra společně s mladším bráchou, rodiče (otec Milan Spěšný je bývalý úspěšný biker a nyní trenér – pozn. autora) nám připravili překvapení a narozky jsme si užili v městě nad Seinou.

Nezlobilo vás, že jste na svět přišla zrovna v den, kdy se láme letopočet?

Může se to zdát nevýhodné, ale já si říkám, že slaví celý svět a já s ním (úsměv).

Rok 2022 jste si vyšperkovala domácím zlatem, ale i titulem juniorské mistryně Evropy v short tracku. Ohlédnutí za sezonou tak bylo příjemné, že?

Jsem moc ráda, že to takhle vyšlo, a doufám, že na to dokážu navázat i v nadcházející sezoně.

Zklamání z mistrovství světa, na němž vám útok na medaile nevyšel, je pryč?

Mrzí to stále. Jako všechny nepovedené závody, které mi něco připomene, třeba fotky. Ale zase to zvyšuje mou motivaci se co nejlíp připravit na světový šampionát v Glasgowě.

Srpnové mistrovství světa v Glasgowě, megaakce pro silniční, dráhové i bikové disciplíny, bude vrcholem cyklistické sezony. A vaše další cíle?

Měla bych absolvovat kompletní Světový pohár včetně závodů v Americe, to vše doplněné o starty v Českém poháru. A kromě Glasgowa se chci dobře nachystat i na mistrovství Evropy v Polsku.

Kdy a kde zahájíte závodní sezonu horských kol?

První závody bych měla jet v půlce března v Německu. Poté přijde finální soustředění v Itálii a po návratu už naskočím do domácího poháru. Zvlášť se těším na závody v Městě Touškově, kde by měl startovat celý tým.

Bude druhá sezona na profiscéně pro vás v něčem jiná?

Rozhodně budu klidnější. V týmu jsem předtím měla jen roční smlouvu, což bylo trochu svazující. Bála jsem se, jestli splním očekávání. Ale loni v listopadu jsem podepsala na další dva roky, až do olympiády. Mám lepší pocit, navíc znám prostředí i lidi z týmu a to vše by se mělo projevit pozitivně.

Švýcarská stáj se netají ambicí vidět své závodníky na olympiádě 2024 v Paříži. Mohl by se tenhle smělý cíl splnit i vám?

Olympiáda je mým velkým snem, ale cesta k jeho splnění bude těžká. Už proto, že start v Paříži má zatím jistý jen jedna česká bikerka, a konkurence je početná. Ale třeba si ve světácích vyjedeme ještě druhé místo, což je reálné, a šance se tak otevře pro další z nás.

