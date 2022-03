Na rozdíl od středečního duelu v Brně měl hostující trenér Petr Štochl k dispozici ne dvanáct ale už čtrnáct házenkářů. K už nemocným a zraněným hráčům (Tonar, Douda, Stehlík, Herajt) přibyl ještě kapitán Vinkelhöfer, ale vrátili se Lihnart a Kaplan a do Zubří odcestoval i sedmnáctiletý Adam Bernhard.

Ve 24. minutě přišla Plzeň o svoji oporu Milana Škvařila, který dostal přímou červenou kartu.

Talent vedl 5:4, ale domácí čtyřmi góly v řadě otočili skóre a ve zbytku prvního poločasu svůj náskok navyšovali až na 21:11.

Ve druhé půli si Zubří luxusní náskok pohlídal i díky skvělým zákrokům reprezentačního brankáře Šimona Mizery. Talent Plzeň prohrál 22:33, což je jeho nejdrtivější porážka v této sezoně.

„Zubří bylo jasně lepší po všech stránkách, zaslouženě zápas ovládlo. My jsme neměli šanci a to ještě Karel Šmíd v brance ve druhé půli tým velmi významně podržel, ale Šimon Mizera na druhé straně také. Ještě bych vyzdvihl Honzu Chmelíka v defenzivě, do minulého zápasu šel prakticky rovnou z postele. Spousta hráčů nám chybí, o to víc jsme museli zatížit ostatní a to se na naší hře projevilo. Ale i tak si myslím, že bychom po dnešním výkonu Zubří prohráli,“ řekl klubovému webu trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Robe Zubří 33

Talent Plzeň 22

Poločas: 21:11. Vyloučení: 4:4. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (Škvařil). Sedmimetrové hody: 2/2:3/2. Sestava a branky Talentu: Šmíd 1, Křesťan – Nejdl 7/2, Škvařil 1, Korbel 3, Říha 2, Šindelář 1, Režnický 2, Šafránek 4, Linhart 1, Dubský, Chmelík, Kaplan, Bernhard.

Zubří je doma hodně silné, což jsme poznali v poháru, varuje Říha