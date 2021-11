Východočeši se brzy dostali do vedení zásluhou Rozlílka. Šneci však následně naplno ukázali, jak se trestají vyloučení soupeře. První přesilovku ještě nevyužili, ale v následné se prosadil Matyáš Malecha. Po pauze navíc udeřili znovu v početní výhodě. Tentokrát zakončoval přesně celou akci David Braun, jenž tak poslal svůj tým do vedení.Letohrad však znovu zabral a ještě během druhé třetiny otočil dvěma brankami skóre na svoji stranu.

Ve třetí části už další gól nepadl. Dobřany tak padly potřetí v řadě rozdílem jedné branky. „V nekompletní a nekomfortní sestavě jsme to odmakali slušně. Někteří kluci nastoupili s teplotami a ne s úplně doléčenými chřipkami či angínami. Spravedlivá by byla remíza i přesto, že domácí hráli velmi dobře,“ řekl Václav Šlehofer starší, trenér HBC Dobřany.

Letohrad – Dobřany 3:2

Třetiny: 1:1, 2:1, 0:0. Branky a nahrávky: 6. Rozlílek (Bureš), 21. Levý (Cvejn), 26. Faltus (Cvejn, Levý) – 10. Malecha (Šlehofer), 17. Braun (Štěpánek, Šlehofer).Sestava Dobřan: Jásek – Duchek, Šlehofer, Truchlý – Braun, D. Kovářík, J. Kovářík, Lang, Malecha, Málek, Matoušek, Sloup, Štěpánek, Ulm, Vajda.

Hokejbalisté Plzně se měli v sobotu představit v Karviné, ale protože v týmu Mečounů byl u jednoho z hráčů prokázán covid, utkání bylo odloženo.Dobřany čeká další duel na půdě Hradce Králové. Plzeň by měla zamířit do Pardubic, pokud to situace dovolí.