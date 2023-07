Na rybníku Bezdrev u Hluboké nad Vltavou se uskutečnilo mistrovství ČR v paddleboardingu a parapaddleboardingu pro rok 2023.

Ondřej Petrák z Prazdroje Plzeň je mistrem České republiky v paddleboardingu. | Foto: facebook Česká Federace Stand Up Paddle - CFSUP

Mezi muži slaví republikový titul Ondřej Petrák z Prazdroje Plzeň, který v součtu třech disciplín (long distance, technical race a sprint) získal nejvíce bodů ze všech. Na druhém místě skončil Samuel Peška z 4SP Team a bronz vybojoval Tomáš Grošup z KVS Praha. Mistryní České republiky v paddleboardingu se zcela suverénně stala Iva Dundová před Annou Hykovou a Lindou Syrovátkovou.

Dívkám (do 15 let) vládla Karolína Uhrová z klubu Spartak Modřany a chlapcům zase Antonín Sázavský z JBC SUP Clubu. Zbývá doplnit, že mistry České republiky v parapaddleboardingu se stali Miroslav Šperk a Jitka Pivarčiová.

MČR v paddleboardingu 2023 - výsledky

Muži: 1. Ondřej Petrák (Paddle republik/Prazdroj Plzeň, 8280 bodů, LD 3000, TR 2640, SP 2640), 2. Samuel Peška (4SP Team, 7620 bodů, LD 3000, TR 3000, SP 1620), 3. Tomáš Grošup (KVS Praha, 6300 bodů, LD 2640, TR 2040, SP 1620). Ženy: 1. Iva Dundová (Huddy SUP Team, Pádlujte.cz (8640 bodů, LD 3000, TR 3000, SP 2640), 2. Anna Hyková (Budesport, 7320 bodů, LD 2640, TR 2340, SP 2340), 3. Linda Syrovátková (SUP MB, 5100 bodů, LD 2040, TR 1620, SP 1440). Chlapci (do 15 let): 1. Antonín Sázavský (JBC SUP Club, 8280 bodů, LD 3000, TR 2640, SP 2640), 2. Jakub Petržílek (Pádlujte.cz, 7980 bodů, LD 3000, TR 2640, SP 2340), 3. Jan Jehlík (TJ Sokol Písek/HUDY SUP Team, 7680 bodů, LD 3000, TR 2340, SP 2340). Dívky (do 15 let): 1. Karolína Uhrová (Spartak Modřany, 9000 bodů, LD 3000, TR 3000, SP 3000), 2. Karolína Roubová (TJ Lokomotiva Cheb, 7320, LD 2640, TR 2640, SP 2040), 3. Valerie Soukupová (HUDY SUP Team, 7020 bodů, LD 2640, TR 2340, SP 2040).



Legenda disciplín: LD - long distance, TR - technical race, SP - sprint

