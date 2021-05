Sportovního střelce Dukly Plzeň Filipa Nepejchala čeká mistrovství Evropy v Osijeku. V pondělí bude v disciplíně vzduchová puška 60 ran střílet mimo oficiální pořadí, aby měli další čeští reprezentanti možnost zajistit si kvalifikaci na olympiádu do Tokia, v sobotu 29. května ho čeká individuální závod libovolná malorážka 3x40 ran, v neděli 30. května pak start v týmové soutěži v téže disciplíně.

Filip Nepejchal. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Jednadvacetiletý rodák z Kolína půl roku laboroval kvůli přetržené achilovce. "Pocitově i výsledkově už jsem se v tréninku zase srovnal, tak věřím, že v Osijeku něco předvedu. Myslím, že jsem dostatečně připravený na to, abych mohl na mistrovství Evropy ukázat to nejlepší. Závody mi chyběly hodně. Jejich atmosféru, a s tím spojenou nervozitu, v tréninku nenacvičíte. Uvidíme, jak bude na místě fungovat vítr, jestli se bude dát trochu číst, ale s tím se budu muset nějak vyrovnat. Beru to jako důležitý závod, protože po mistrovství Evropy je jen jeden Světový pohár, pak už olympiáda. I proto by bylo dobré kvalitně zastřílet a dostat se do závodní pohody,“ řekl Nepejchal agentuře Sport Invest, která mladého sportovního střelce zastupuje.