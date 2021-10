Tréninky byly vždy na jiném místě Plzně a okolí a pokaždé děti plnily jiné úkoly. Délka okruhů byla od čtyř do šesti a půl kilometru. Úkoly byly různé. Hráčky měly s sebou i míč, protože na některých stanovištích si přihrávaly nebo střílely na strom. Zpočátku děti trénovaly ve dvojicích, ale po zpřísnění opatření absolvovaly tréninky jen v doprovodu rodičů.

„V koronavirové době byly možnosti trénovat velmi omezené. My jsme sice velmi záhy začali dělat on-line tréninky, stále jsme ale viděli jako jeden z jejich hlavních nedostatků, že při nich děti nemohou běhat. Také možnosti pohybu byly ve vnitřním prostoru velmi omezené. Proto jsme začali dělat víkendové samoobslužné tréninky – zpočátku tedy hlavně proto, aby se děti daly do pohybu na delším úseku a v terénu,“ vysvětlila počátek nápadu Jaroslava Šmrhová.

DHC Plzeň připravil samoobslužné tréninky v době nejtvrdšího lockdownu nejen pro malé házenkářky v Plzni a blízkém okolí. První tři tréninky se uskutečnily v listopadu minulého roku. „S dalšími jsme pak pokračovali od ledna a vydrželi jsme až do doby, než se mohlo normálně trénovat venku,“ popisovala Šmrhová.

Cenu v kategorii Inovace roku získala za originální samoobslužné tréninky dětí během pandemie covidu-19. Trenérka malých házenkářek DHC Plzeň dokázala přizpůsobit tréninky restriktivním podmínkám. „Z ocenění Českého olympijského výboru mám radost a velice si ho vážím. Je pro mě motivací do další činnosti,“ citoval web házenkářského svazu Jaroslavu Šmrhovou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.