Sama říká, že největší relax je Netflix s Nuttelou. To je Veronika Voříšková – jedna z nových členek Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje.

Kdy ses ke kanoistice dostala a zkoušela jsi jako malá ještě jiné sporty?

Na kajaku (sportovní označení K1 – pozn. aut.) jezdím od mala, závodně asi od pěti let. Také jsem chodila na gymnastiku, na balet, plavat, na hokej a jezdila jsem na koních.

To je široké spektrum sportů! Bavil tě nějaký opravdu hodně, nebo bylo vše spíš jen příprava pro kanoistiku?

Ze začátku mě bavil každý sport. Nebrala jsem to jako přípravu pro kanoistiku. Bylo to spíš, abych si mohla vybrat, co mě opravdu baví.

Kanoistiku děláš zhruba deset let. Jakou disciplínu jezdíš a kterou máš nejraději?

Jezdím skoro všechny disciplíny, ale nejraději mám single kajak K1 a trať 500 metrů. Což je vlastně základní olympijská disciplína, kterou jezdí úplně všichni.

Není tajemstvím, že tě spolu se sestrou trénuje máma, rovněž úspěšná kanoistka. Je pro tebe optimální, že máš trenérku i tréninkovou parťačku přímo v rodině?

Určitě je to super, ale někdy mě to opravdu hodně štve (smích). Ale vážně, na druhou stranu nám zase může připravovat tréninky přesně pro nás.

Jsi talent od vody, nebo naopak spíš věříš tvrdé práci?

Spíš věřím tvrdé práci.

Jak tedy vypadá tvůj tréninkový den?

Asi tak, že ráno jdu na trénink, pak rychle škola a odpoledne zase trénink. S tím, že v kondiční přípravě je to od posilování přes gymnastiku až ke kardio tréninku. Prostě od všeho něco. Většinou nějaké cvičenís vlastní vahou a pak vzpírání. K nabírání kondice patříi běh, který sice nemám moc ráda, ale vím, že bez něj to nejde. Na vodě trénujeme od konce února, kdy začínáme nabírat objemy a jezdíme zhruba osmkrát týdně po deseti kilometrech.

Na vodě začínáte hodně brzy, takže máš ráda chlad, nebo spíš teplo letních měsíců?

Určitě je lepší teplo (úsměv).

Ale je známo, že se chodíte otužovat. Jaké to je, být v ledové řece? Už i plaveš?

Ano, začaly jsme v prosinci a nejdřív je to strašný (smích), ale po dvou třech minutách to začne být fajn. Plavat jsme ale zatím ještě pořádně ani nezačaly.

Máš ještě nějaké koníčky kromě sportu?

Nejlepší koníček je Netflix s Nuttelou. Dalším je pizza hawaii – protože ananas na pizzu patří (smích)! Jinak mám ráda filmy, komedie nebo akční, ale bohužel většinu volného času zaberou resty do školy.

V létě snad proběhne odložená olympiáda. Díváš se ráda na svůj sport v televizi? A máš nějaký vzor?

Na kanoistiku se dívám, ale vzor vyloženě nemám. Obdivuji všechny sportovce a kohokoliv, kdo něco dokáže.

Dokážeš si představit, že bys na olympiádě jednou startovala i ty?

Moc dobře si to nedokážu představit, ale strašně ráda bych tam startovala (úsměv). Spíš si dokážu představit tu dřinu, kterou to stojí, a ta představa zatím není děsivá, takže dobrý (smích).

Letos se přesouváš do starší kategorie. Které závody tě čekají a nebojíš se konkurence?

Určitě mistrovství ČR na dlouhých a krátkých tratích, ale termíny bohužel kvůli koroně zatím neznáme.A s konkurencí nic nenadělám, můžu jen trénovat.A kdo bude lepší, bude prostě lepší. Věřím, že všechno přijde časem samo, když tomu dám v tréninku vše.

Také věříme, že jsi na dobré cestě. Je někdo, komu bys chtěla speciálně poděkovat?

Určitě mamce, kondičnímu trenérovi Martinu Šimkovi a sestře Karolíně. Také jsem ráda, že mám podporuv klubu, od svazu a nově i od Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje.

Veronika Voříšková



Rok narození: 2006

Klub: Slavia VŠ Plzeň

Úspěchy: pětinásobná mistryně ČR 2020 v kat. starších žaček. Reprezentantka ČR

Škola: Gymnázium Luďka Pika v Plzni

Trenér: Barbora Vernerová

Kondice: Martin Šimek