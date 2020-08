„S naší hráčkou jsme to řešili v neděli a na základě toho jsme volali do Olomouce, aby vyčkali. V úterý dopoledne dotyčná přinesla zprávu s negativním výsledkem testu na covid-19, ale Olomouc nás v pondělí z turnaje vyšoupla a pozvala si Prešov,“ vysvětlil trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

MOL liga, do které Plzeňanky z první ligy postoupily, začíná za dva týdny, ale nováček nejvyšší soutěže zatím odehrál pouze jeden zápas s Mostem (19:45) 31. července. „Hráli jsme po fyzické přípravě na soustředění, takže výsledek tomu odpovídal, protože jsme do té doby neměli míč v ruce. Poslední dva týdny jsme přešli do herní přípravy a už zbývá jen s někým změřit síly. Měli jsme to načasované na turnaj v Olomouci, kde holky měly odehrát tři kvalitní zápasy, ale dopadlo to tak, jak dopadlo,“ řekl trenér Řezáč.

DHC Plzeň ale čeká v příštích dvou týdnech zápasová smršť. „Ve středu hrajemes Břví, v sobotu dva zápasy se Slavií a Jeleniou Górou a poslední víkend v srpnu jedeme na turnaj v Otrokovicích. Ještě jednáme o přátelských zápasech v týdnu. Takže odehrajeme minimálně osm zápasů,“ uvedl kouč DHC.

DHC Plzeň vstoupí do ligy až ve druhém kole 5. září v Písku. Přestože se z MOL ligy odhlásilo Veselí nad Moravou, rozlosování zůstává tak, jak bylo. Družstva si totiž přelosování neodsouhlasila. MOL ligu bude hrát 12 místo 13 týmů.